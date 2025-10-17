Форвард сборной России заинтересовал два турецких клуба

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев летом мог уехать в Турцию.
На него претендовали «Бешикташ» и «Самсунспор». Оба клуба собирали информацию о потенциальном новичке, но так и не сделали предложение.
«Бешикташ» отложил переговоры и может вернуться к ним в 2026 году, а «Самсунспор» отказался от россиянина из-за высокой цены.
- В этом сезоне Мусаев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 17 матчах.
- Его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2028 года.
- Рыночная стоимость форварда – 3,5 миллиона евро.
- Он оформил 2+2 в 6 играх за сборную России.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова