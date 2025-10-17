Форвард сборной России заинтересовал два турецких клуба

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев летом мог уехать в Турцию.

На него претендовали «Бешикташ» и «Самсунспор». Оба клуба собирали информацию о потенциальном новичке, но так и не сделали предложение.

«Бешикташ» отложил переговоры и может вернуться к ним в 2026 году, а «Самсунспор» отказался от россиянина из-за высокой цены.