Форвард сборной России заинтересовал два турецких клуба

Сегодня, 20:55

Нападающий ЦСКА Тамерлан Мусаев летом мог уехать в Турцию.

На него претендовали «Бешикташ» и «Самсунспор». Оба клуба собирали информацию о потенциальном новичке, но так и не сделали предложение.

«Бешикташ» отложил переговоры и может вернуться к ним в 2026 году, а «Самсунспор» отказался от россиянина из-за высокой цены.

  • В этом сезоне Мусаев забил 3 гола и сделал 2 ассиста в 17 матчах.
  • Его контракт с ЦСКА действует до 30 июня 2028 года.
  • Рыночная стоимость форварда – 3,5 миллиона евро.
  • Он оформил 2+2 в 6 играх за сборную России.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига ЦСКА Россия Бешикташ Самсунспор Мусаев Тамерлан
