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    • «Газпром» через «Бешикташ» хочет продавать игроков из РПЛ в Европу: Захарян и Малком – первые трансферы

    «Газпром» через «Бешикташ» хочет продавать игроков из РПЛ в Европу: Захарян и Малком – первые трансферы

    Стали известны новые подробности возможной сделки «Газпрома» и «Бешикташа».

    По информации Fotomac, «Газпром» хочет использовать «Бешикташ» в качестве клуба-посредника для продажи игроков из РПЛ в Европу.

    Уже в ближайшее время в турецкий клуб могут перейти футболисты «Зенита» Малком и Вендел, полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и нападающий ЦСКА Хорхе Карраскаль. В будущем они смогут перейти из «Бешикташа» в европейские клубы.

    • «Газпром» – спонсор «Зенита» с 2005 года.
    • В 2007–2022 годах «Газпром» был спонсором «Шальке».
    • Также компания спонсирует сейчас сербскую «Црвену Звезду».

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    Источник: Fotomac

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    Сегодня, 17:24
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12179

      BRO_football 1 минуту назад

      Давно бы так. Уже при трансфере Захаряна в Челси была отличная идея передать деньги из Европы в Россию через третий клуб. Почему в то время ей не воспользовались непонятно.

      0
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      Рейтинг: +1150

      Болотоход 15 минут назад

      Опять газпром свои махинации мутит! Снова стыдно всем.

      2
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