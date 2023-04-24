«Газпром» через «Бешикташ» хочет продавать игроков из РПЛ в Европу: Захарян и Малком – первые трансферы

Стали известны новые подробности возможной сделки «Газпрома» и «Бешикташа».
По информации Fotomac, «Газпром» хочет использовать «Бешикташ» в качестве клуба-посредника для продажи игроков из РПЛ в Европу.
Уже в ближайшее время в турецкий клуб могут перейти футболисты «Зенита» Малком и Вендел, полузащитник «Динамо» Арсен Захарян и нападающий ЦСКА Хорхе Карраскаль. В будущем они смогут перейти из «Бешикташа» в европейские клубы.
- «Газпром» – спонсор «Зенита» с 2005 года.
- В 2007–2022 годах «Газпром» был спонсором «Шальке».
- Также компания спонсирует сейчас сербскую «Црвену Звезду».
Источник: Fotomac