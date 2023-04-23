Стали известны подробности спонсорского соглашения «Газпрома» и «Бешикташа»

Российская госкомпания «Газпром» станет спонсором турецкого «Бешикташа». Источник раскрыл подробности.

«Сделка близка к завершению. По условиям соглашения «Газпром» станет титульным спонсором стадиона «Бешикташ». Также предусмотрено размещение бренда на майках игроков. На данный момент предполагается, что соглашение будет рассчитано на пять лет по схеме 3+2. Клуб будет получать по 20 миллионов евро в год», – сообщил источник.