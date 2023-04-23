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    • Стали известны подробности спонсорского соглашения «Газпрома» и «Бешикташа»

    Стали известны подробности спонсорского соглашения «Газпрома» и «Бешикташа»

    Российская госкомпания «Газпром» станет спонсором турецкого «Бешикташа». Источник раскрыл подробности.

    «Сделка близка к завершению. По условиям соглашения «Газпром» станет титульным спонсором стадиона «Бешикташ». Также предусмотрено размещение бренда на майках игроков. На данный момент предполагается, что соглашение будет рассчитано на пять лет по схеме 3+2. Клуб будет получать по 20 миллионов евро в год», – сообщил источник.

    • «Газпром» – спонсор «Зенита» с 2005 года.
    • В 2007–2022 годах «Газпром» был спонсором «Шальке».
    • Также компания спонсирует сейчас сербскую «Црвену Звезду».

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    Источник: Sport24

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    23.04.2023 16:09
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +4242

      Иван Петров 1986 11 часов назад

      Лучше бы детский футбол у нас финансировали. Вот такой наш бизнес - наше достояние.

      0
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      Рейтинг: +14491

      Алексей З 12 часов назад

      Странные действия.
      Турция в Европе, член НАТО, в Европу газ не продаём и смысл спонсирования ?

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      Рейтинг: +2586

      serglider > Алексей З 9 часов назад

      Ты удивишься! Что мы мы газ в Европу до сих пор качаем через Незалежную, платя ей бабки за транзит. А вся техника ВСУ работает на ГСМе сделанного из российской нефти в Польше, Венгрии, Болгарии и т.д..

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      Рейтинг: +301

      dauzhhhhh 12 часов назад

      Клуб будет получать по 20 миллионов евро в год=====Пачему Газпром не становится спонсором расейских клубов ( кроме Зенита) ? Пачему Газпром не тратит миллионы евро на развитие детских футбольных школ ?
      Я думаю Газпром куй положил на развитие футбола в Расее...Бабки ( через рекламу) делает в Турции.

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      Рейтинг: +18299

      paracetamol 13 часов назад

      Этих тх дело, деляг.

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      Рейтинг: +561

      KPCC-SPB > paracetamol 12 часов назад

      че написал не понятно, бухой штоли?

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      Рейтинг: +18299

      paracetamol > KPCC-SPB 12 часов назад

      Деляги они, свои делишки с газом обделывают, Газпрому прибыль!

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      Рейтинг: +3947

      Эном айс 14 часов назад

      И вишенка на торте. Далер Кузяев.

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      Рейтинг: +2586

      serglider > Эном айс 8 часов назад

      Какая "вишенка"? Там целый джем начиная от Кузяева, Караваева и заканчивая Суторниным и Чистяковым.

      0
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