Стали известны подробности спонсорского соглашения «Газпрома» и «Бешикташа»

Лучше бы детский футбол у нас финансировали. Вот такой наш бизнес - наше достояние.
Российская госкомпания «Газпром» станет спонсором турецкого «Бешикташа». Источник раскрыл подробности.
«Сделка близка к завершению. По условиям соглашения «Газпром» станет титульным спонсором стадиона «Бешикташ». Также предусмотрено размещение бренда на майках игроков. На данный момент предполагается, что соглашение будет рассчитано на пять лет по схеме 3+2. Клуб будет получать по 20 миллионов евро в год», – сообщил источник.
- «Газпром» – спонсор «Зенита» с 2005 года.
- В 2007–2022 годах «Газпром» был спонсором «Шальке».
- Также компания спонсирует сейчас сербскую «Црвену Звезду».