В «Локомотиве» анонсировали новости о будущем Дзюбы

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал возможное продление контракта с нападающим Артeмом Дзюбой.
«Что касается возможного продления контракта с Дзюбой, всe скажем после матча с ЦСКА.
В прошлый раз я говорил, что будем общаться с Дзюбой по итогам сезона? Всe меняется. У нас уже есть один футболист, с кем ведeм переговоры: думаю, договоримся.
Может быть, следующим будет Дзюба, а может – и не он», – сказал Ульянов.
- Дзюба в «Локо» с февраля.
- Он лучший игрок РПЛ в марте.
- Дзюба провел за «Локо» 7 матчей в РПЛ, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.
Источник: «Чемпионат»