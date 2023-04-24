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    В «Локомотиве» анонсировали новости о будущем Дзюбы

    Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал возможное продление контракта с нападающим Артeмом Дзюбой.

    «Что касается возможного продления контракта с Дзюбой, всe скажем после матча с ЦСКА.

    В прошлый раз я говорил, что будем общаться с Дзюбой по итогам сезона? Всe меняется. У нас уже есть один футболист, с кем ведeм переговоры: думаю, договоримся.

    Может быть, следующим будет Дзюба, а может – и не он», – сказал Ульянов.

    • Дзюба в «Локо» с февраля.
    • Он лучший игрок РПЛ в марте.
    • Дзюба провел за «Локо» 7 матчей в РПЛ, забил 6 голов, сделал 4 ассиста.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:42
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4419

      fakeid 32 минуты назад

      "всe скажем после матча с ЦСКА"

      и?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3962

      Эном айс 52 минуты назад

      "На дальней станции сойду
      Трава по пояс
      Зайду в траву как в море босиком
      И без меня обратный
      Скорый-скорый поезд
      Растает где-то в шуме городском."

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