В «Локомотиве» анонсировали новости о будущем Дзюбы

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал возможное продление контракта с нападающим Артeмом Дзюбой.

«Что касается возможного продления контракта с Дзюбой, всe скажем после матча с ЦСКА.

В прошлый раз я говорил, что будем общаться с Дзюбой по итогам сезона? Всe меняется. У нас уже есть один футболист, с кем ведeм переговоры: думаю, договоримся.

Может быть, следующим будет Дзюба, а может – и не он», – сказал Ульянов.