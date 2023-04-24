Сперцян стал трансферной целью французского топ-клуба

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Марсель» в летнее трансферное окно.
«Во Франции пристально следят за Сперцяном. Для «Марселя» он является одной из трансферных целей на этот год. Главный тренер Игорь Тудор хочет подписать полузащитника для усиления конкуренции в полузащите команды.
Также известно, что футболиста активно рассматривают в Италии – «Милан» и «Фиорентина» тоже следят за Сперцяном и могут его приобрести, если не этим летом, то в ближайшее зимнее трансферное окно.
Все три клуба готовы заплатить за Сперцяна не больше 14 миллионов евро с учетом всех бонусов», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.
- Сообщалось, что армянским хавбеком интересуются в двух странах.
- Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 32 матчах.
Источник: Sport24