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    Сперцян стал трансферной целью французского топ-клуба

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян может перейти в «Марсель» в летнее трансферное окно.

    «Во Франции пристально следят за Сперцяном. Для «Марселя» он является одной из трансферных целей на этот год. Главный тренер Игорь Тудор хочет подписать полузащитника для усиления конкуренции в полузащите команды.

    Также известно, что футболиста активно рассматривают в Италии – «Милан» и «Фиорентина» тоже следят за Сперцяном и могут его приобрести, если не этим летом, то в ближайшее зимнее трансферное окно.

    Все три клуба готовы заплатить за Сперцяна не больше 14 миллионов евро с учетом всех бонусов», – сообщил Sport24 источник, знакомый с ситуацией.

    • Сообщалось, что армянским хавбеком интересуются в двух странах.
    • Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 13 голов и сделал 10 ассистов в 32 матчах.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1186

      Таврида 18 минут назад

      Ага, берите. Хачакяны хорошо от турок всосали, несмотря на автогол. Сперцян на поле показал себя абсолютным нулем.

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