Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян уйдет из клуба летом.

Агентство, с которым сотрудничает футболист, общается приоритетно с клубами Серии А и Бундеслиги. Сумма отступных, прописанная в контракте Сперцяна – 15 миллионов евро.

«Эдуард покинет летом «Краснодар». К нему есть предметный интерес из Германии и Италии. Посмотрим, что будет, но, скорее всего, он перейдет в один из итальянских или немецких клубов», — сообщил источник «РБ Спорт».