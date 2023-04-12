Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян уйдет из клуба летом.
Агентство, с которым сотрудничает футболист, общается приоритетно с клубами Серии А и Бундеслиги. Сумма отступных, прописанная в контракте Сперцяна – 15 миллионов евро.
«Эдуард покинет летом «Краснодар». К нему есть предметный интерес из Германии и Италии. Посмотрим, что будет, но, скорее всего, он перейдет в один из итальянских или немецких клубов», — сообщил источник «РБ Спорт».
- Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
- В этом сезоне он забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 30 матчах.
Источник: «РБ Спорт»