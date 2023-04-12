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    Сперцян уйдет из «Краснодара»: им интересуются в двух странах

    Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян уйдет из клуба летом.

    Агентство, с которым сотрудничает футболист, общается приоритетно с клубами Серии А и Бундеслиги. Сумма отступных, прописанная в контракте Сперцяна – 15 миллионов евро.

    «Эдуард покинет летом «Краснодар». К нему есть предметный интерес из Германии и Италии. Посмотрим, что будет, но, скорее всего, он перейдет в один из итальянских или немецких клубов», — сообщил источник «РБ Спорт».

    • Рыночная стоимость Сперцяна – 9 миллионов евро.
    • В этом сезоне он забил 12 голов и сделал 10 ассистов в 30 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.04.2023 16:42
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