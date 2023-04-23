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  • Форвард «Спартака» Кейта поделился воспоминаниями о Головине

Форвард «Спартака» Кейта поделился воспоминаниями о Головине

23 апреля 2023, 20:00
1

Нападающий «Спартака» Кейта Бальде рассказал о своем отношении к Александру Головину. Футболисты вместе играли за «Монако».

– Одним из футболистов, с которыми ты играл, был Головин, перешедший в «Монако» из российского чемпионата. Какие воспоминания остались о нем?

– О, Голо! Если честно, могу сказать только хорошее. Мы проводили много времени вместе после его трансфера, ведь адаптироваться в новой стране, еще и без знания языка совсем непросто. Если оценивать его как игрока, то по манере Головин больше похож на испанцев. Очень талантливый, техничный и быстрый парень! Знаю, что недавно он получил новый контракт от «Монако» – клуба, который подарил ему много уверенности в своих силах. Мы до сих пор на связи. Голо был первым, от кого я получил сообщение после перехода в «Спартак». Он много шутит насчет русского языка. Часто спрашивает: «Ну что, сложно учиться?»

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Источник: сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Спартак Монако Кейта Бальде Головин Александр
Комментарии (1)
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Дядя Серёжа
1682313367
Форвард «Спартака» Кейта поделился воспоминаниями о Головине..... Господи, а что с ним...
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