Терюшков: «Химки» избавились от балласта, теперь все прекрасно»

Депутат Госдумы РФ, бывший куратор «Химок» Роман Терюшков считает, что клуб очистился.

В апреле химчане назначили на пост главного тренера Андрея Талалаева.

В 24-м туре РПЛ «Химки» победили «Торпедо» (4:2).

Команда идет в зоне вылета.

– Сложных ситуаций больше не будет. «Химки» избавились от балласта, агентских схем.

– Что за балласт?

– И агентов, и людей из внешнего мира, которые пытались воздействовать, манипулировать клубом.

– Но вы тоже теперь не в «Химках»?

– Я не в «Химках».

– Просто вы говорите, что в «Химках» больше нет балласта. И вас тоже больше нет в «Химках»…

– (смеется). Я был министром спорта Московской области. Я не имел права не быть в «Химках». А сейчас у меня иная работа и деятельность, времени не хватает. Но если руководство сочтет нужным пригласить, то я подумаю. Но у них сейчас все прекрасно, отличный менеджмент, хороший тренерский штаб и коллектив.

– Когда «Химки» очистились от балласта?

– В последние полгода. Уходили люди, которые были причастны к не совсем правильным историям.