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    • Терюшков: «Химки» избавились от балласта, теперь все прекрасно»

    Терюшков: «Химки» избавились от балласта, теперь все прекрасно»

    Депутат Госдумы РФ, бывший куратор «Химок» Роман Терюшков считает, что клуб очистился.

    • В апреле химчане назначили на пост главного тренера Андрея Талалаева.
    • В 24-м туре РПЛ «Химки» победили «Торпедо» (4:2).
    • Команда идет в зоне вылета.

    – Сложных ситуаций больше не будет. «Химки» избавились от балласта, агентских схем.

    – Что за балласт?

    – И агентов, и людей из внешнего мира, которые пытались воздействовать, манипулировать клубом.

    – Но вы тоже теперь не в «Химках»?

    – Я не в «Химках».

    – Просто вы говорите, что в «Химках» больше нет балласта. И вас тоже больше нет в «Химках»…

    – (смеется). Я был министром спорта Московской области. Я не имел права не быть в «Химках». А сейчас у меня иная работа и деятельность, времени не хватает. Но если руководство сочтет нужным пригласить, то я подумаю. Но у них сейчас все прекрасно, отличный менеджмент, хороший тренерский штаб и коллектив.

    – Когда «Химки» очистились от балласта?

    – В последние полгода. Уходили люди, которые были причастны к не совсем правильным историям.

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    Источник: Sports.ru

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