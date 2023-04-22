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    • Депутат Терюшков прокомментировал слова Клаудиньо о выборе сборной

    Депутат Терюшков прокомментировал слова Клаудиньо о выборе сборной

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на заявление полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

    Футболист сказал, что не думает о вызове в сборную России, несмотря на получение гражданства.

    «Веерная раздача паспортов – это механизм ухода от лимита, путь к стагнации и увяданию нашего футбола.

    Руководители клубов в погоне за очками чемпионата, а агенты за большим рублем открывают дорогу иностранным игрокам, ставя шлагбаум на пути наших молодых ребят, которые не смогут конкурировать с хорошо подготовленными профессионалами.

    По окончанию контракта натурализованный футболист, коим является Клаудиньо, с такой же легкостью откажется от российского паспорта и вернется к себе на Родину или в другой чемпионат.

    Гражданином можно стать только тогда, когда ты разделяешь взгляды, уважаешь историю, традиции, быт той страны, с которой ты хочешь связать свою оставшуюся жизнь.

    Большинство футболистов, в том числе и бразилец Клаудиньо, по моему мнению, об этом не задумываются», – отметил Терюшков.

    • Бразилец получил гражданство РФ в конце февраля.
    • В «Зените» он с лета 2021 года.
    • Перед переходом хавбек стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 13:49
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +144

      SunnyDay 1 час назад

      Пусть паспортистам на новых территориях рассказывает про патриотизм..

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 1 час назад

      Депутат хоть бы сам почитал законы страны в которой он является депутатом... Во первых Клаудиньо несмотря на паспорт до сих пор считается легионером. Во вторых если он за сборную таки будет заигран со временем, по правилам, как это положено, то он уже не сможет спортивное гражданство сменить и вынужден будет за нашу сборную играть до конца карьеры,сменит он чемпионат или нет, не важно..

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      Рейтинг: +4982

      Питерский князь 2 часа назад

      У человека, у этого дупутата в голове беда.
      Клаудиньо сколько лет, чтобы что-то разделять. У него по сути еще жизненого опыта нет, набирается.
      Денег заработать, жене или девушке, кто там у него, под хвост датьи ходить думать, что ты король.
      О чем говорит депута, ближе к 35.

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