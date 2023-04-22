Депутат Терюшков прокомментировал слова Клаудиньо о выборе сборной

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на заявление полузащитника «Зенита» Клаудиньо.

Футболист сказал, что не думает о вызове в сборную России, несмотря на получение гражданства.

«Веерная раздача паспортов – это механизм ухода от лимита, путь к стагнации и увяданию нашего футбола.

Руководители клубов в погоне за очками чемпионата, а агенты за большим рублем открывают дорогу иностранным игрокам, ставя шлагбаум на пути наших молодых ребят, которые не смогут конкурировать с хорошо подготовленными профессионалами.

По окончанию контракта натурализованный футболист, коим является Клаудиньо, с такой же легкостью откажется от российского паспорта и вернется к себе на Родину или в другой чемпионат.

Гражданином можно стать только тогда, когда ты разделяешь взгляды, уважаешь историю, традиции, быт той страны, с которой ты хочешь связать свою оставшуюся жизнь.

Большинство футболистов, в том числе и бразилец Клаудиньо, по моему мнению, об этом не задумываются», – отметил Терюшков.