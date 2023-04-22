Клаудиньо сделал выбор между сборными России и Бразилии

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо сказал, за какую сборную хочет играть.

«В настоящий момент я не думаю о сборной России. Даже не могу представить, по какой причине меня могут вызвать в российскую команду. Есть много талантливых и качественных российских футболистов, достойных играть за национальную команду.

Игра за сборную Бразилии остается моей целью. Я уверен, что всe зависит только от меня и от того, как я проявлю себя, выступая за клуб.

Любой бразильский мальчишка с самого детства мечтает попасть в национальную команду, и я продолжу прилагать все усилия, чтобы это вновь произошло и со мной», – заявил Клаудиньо.