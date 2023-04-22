Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Клаудиньо сделал выбор между сборными России и Бразилии

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо сказал, за какую сборную хочет играть.

    «В настоящий момент я не думаю о сборной России. Даже не могу представить, по какой причине меня могут вызвать в российскую команду. Есть много талантливых и качественных российских футболистов, достойных играть за национальную команду.

    Игра за сборную Бразилии остается моей целью. Я уверен, что всe зависит только от меня и от того, как я проявлю себя, выступая за клуб.

    Любой бразильский мальчишка с самого детства мечтает попасть в национальную команду, и я продолжу прилагать все усилия, чтобы это вновь произошло и со мной», – заявил Клаудиньо.

    • Бразилец в конце февраля получил гражданство РФ.
    • В «Зените» он с лета 2021 года.
    • Перед переходом хавбек стал олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии.

    Новости по теме
    Клаудиньо отреагировал на слова Дзюбы о «Зените» Рио-де-Жанейро
    Губерниев: «Клаудиньо выбрал сборную Бразилии? Россия для него – дойная корова» 1
    Клаудиньо прояснил свое будущее в «Зените» 5
    Источник: «Р-Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:33
    Рекомендуем
    Комментарии34
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13384

      R_a_i_n 1 час назад

      Вот и вся любовь к новой стране. Все прекрасно понимают зачем ему нужно гражданство.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17929

      Barmaleushka > R_a_i_n 1 час назад

      Ну не хочет чел против душманов и басмачей играть , не интересно ему .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13384

      R_a_i_n > Barmaleushka 1 час назад

      Ему и страна не интересна и язык тоже. Ничего ему не интересно тут. Зачем гражданство принимал?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17929

      Barmaleushka > R_a_i_n 52 минуты назад

      Тут тысячи таких "граждан", а ты до двух человек докопался .
      Совпадение ? Не думаю.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13384

      R_a_i_n > Barmaleushka 42 минуты назад

      До каких двух? Ты чет последнее время путаешься часто. Я про Клаодиньо. А ты про кого? Кто там тысячи я не знаю.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18090

      NewLife 1 час назад

      А кто-то приглашал это убожество играть за нашу сборную ? Что, нам не хватает симулянтов и нытиков ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17929

      Barmaleushka > NewLife 1 час назад

      У вас в команде этого добра в избытке .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17929

      Barmaleushka 2 часа назад

      Гамна то свинячьего навыползало .

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14458

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да да именно тебя муфлона из убого Зенита вызовут в сборную Бразилии

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +104

      JIEGEHDA > Skull_Boy 2 часа назад

      Как и Халка ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +104

      JIEGEHDA > Skull_Boy 2 часа назад

      Огромное количество легов Зенита стабильно вызывались в сборные а смотря на игру и состав Бразилии то возможно его возьмут . Просто сейчас стало сложнее из-за Еврокубков . А так он бы туда легко попал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1640

      Suvorov51 3 часа назад

      Только так питерская помойка, вешает себе звездочки, пора бы уже всю Ю.Америку перетащить в помойку и выдать пачпорт , что бы играли одни смазные, у ПРОМКВАСА такая возможность есть

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +104

      JIEGEHDA > Suvorov51 2 часа назад

      Да лучше бы играли убийцы и зеки Аля "Промесс"

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22148

      Persona_non_Grata > JIEGEHDA 1 час назад

      Есть решение суда ???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +104

      JIEGEHDA > Persona_non_Grata 53 минуты назад

      Тебе оно нужно? Тебе нужно решение суда чтобы сделать какой-то вывод? Например о наших депутатах . Обязательно нужно решение суда чтобы доказать тебе " какие они хорошие"?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22148

      Persona_non_Grata > JIEGEHDA 46 минут назад

      Не путай мягкое с теплым ... Да и расскажи - кого УБИЛ Промес ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3662

      АртурZaСМ 3 часа назад

      Т.е. в России есть талантливые и качественные футболисты готовые играть за СБ. России, а в Бразилии нет готовых играть за Сб. Бразилии? По- моему тут всё ясно за Россию играть не хочу, а за Бразилию пожалуйста. А гражданство я брал, чтобы без проблем играть в Зените. Не пойму на кой йух давать гражданство тем кто за сборную играть не будет или не хочет?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4345

      fakeid > АртурZaСМ 3 часа назад

      а нахрена давать гражданство чёрному уголовнику квинси зулусенко? а ведь он за ним побежал ещё в декабре, если ты вообще следишь за новостями. да только сработал пункт об отсутствии уголовного преследования, из-за которого ему отказали.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1074

      Болотоход > fakeid 2 часа назад

      Ты вернулся с клиники? Рановато что то!!! Таблетки выписали новые???

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4345

      fakeid > fakeid 2 часа назад

      после позора с акроном думал, что ты с промквасом не будете высовать рылов из своего уютного двухместного бачка примерно неделю! вы же там сидите, захлопнув крышку! а чего высунулся-то, а?) гы-гы!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1074

      Болотоход > fakeid 2 часа назад

      Не нюхай с утра больше пропан - вредно! Лучше таблетки.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4345

      fakeid > Болотоход 2 часа назад

      бом-бом-бом, рыла!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1074

      Болотоход > fakeid 2 часа назад

      Метан!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4345

      fakeid > Болотоход 2 часа назад

      бутан, пропан, и всё остальное, на чём ты сидишь, гы-гы!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1074

      Болотоход > fakeid 2 часа назад

      Я то бухаю,а вот ты видимо нюхаешь)))И под таблетками всегда!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +104

      JIEGEHDA > АртурZaСМ 2 часа назад

      Для особо одаренных.перевод .
      Он Бразилец и не хочет занимать место в сборной . .всем и так понятно что нету России игроков уровня даже Клаудиньо . Даже те же Миранчук и Головин если только ровня но не лучше . В Бразилию попасть хочу НАПИСАННО " каждый мальчик мечтает" и я мечтаю .о России не думаю . Гражданство взяли , чтобы легче жить в стране в этой суете да ещё и по налогам легче . Но тебе не понять . Если взял гражданство значит надо свою родину бросить а для новой допу рвать? Лол .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4345

      fakeid > Болотоход 1 час назад

      то, что ты бухаешь косорыловку, очень заметно)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13384

      R_a_i_n > JIEGEHDA 56 минут назад

      Так это значит теперь гражданство раздают, что бы по налогам было легче? И всего?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3662

      АртурZaСМ > fakeid 55 минут назад

      Покажи мне новость о том что Промес получил гражданство?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3662

      АртурZaСМ > АртурZaСМ 54 минуты назад

      Для особо одарённых: "С.са.ть я хотел на вашу страну и вашу сборную, а гражданство я взял , чтобы было проще рубить бабло и чтобы всё шло как по маслу, закончится контракт свалю без оглядки". Доходчиво, одарённый?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4345

      fakeid > АртурZaСМ 48 минут назад

      а где я написал, что он его получил? я сказал, что хотел получить, но не прокатило по базам мвд.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3662

      АртурZaСМ > АртурZaСМ 11 минут назад

      Если бы Промес был в Зените получил бы, даже привезли бы в раздевалку и торжественно вручили. Как гражданство получил Клаудиньо находящийся в России без году неделя?
      Помнится Фернандесу дали только после нахождения в России, если не ошибаюсь 5 или 6 лет

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4345

      fakeid > АртурZaСМ 1 минуту назад

      просто ты дурак, и это очевидно. почитай на википедии, как получил гражданство джон роберт холден (из баскет цска) за год. и почитай про порядок получения гражданства вообще, где-нить на яндексе вбей и ознакомься. 5 лет - это общие правила, для большинства туристов. но есть упрощённый порядок, когда срок пребывания снижается до 1 года. и спортсмены в этом списке. дальше читай сам, я на тупых больше буквы расходовать не хочу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1074

      Болотоход 3 часа назад

      Будешь там лавку протирать там таких клавдий вагон и маленькая тележка.Если попадешь конечно туда.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 