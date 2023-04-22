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  • Фернандес вернется в Россию, Кривцовым интересуются в Испании, Зидан хочет в «Ювентус» и другие новости

Фернандес вернется в Россию, Кривцовым интересуются в Испании, Зидан хочет в «Ювентус» и другие новости

22 апреля 2023, 00:31

«Аль-Наср» сделал заявление о жесте Роналду, из-за которого его хотят депортировать.

Фернандес расторг контракт с «Интернасьоналом», чтобы вернуться в Россию.

Россия может провести товарищеский матч с одной из лучших сборных Азии.

Фанаты «Зенита» обратились к клубу: «Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!».

Испанские клубы интересуются полузащитником «Краснодара» Кривцовым.

Мовсисян: «Дзюба после ЧМ-2018 был одним из лучших нападающих в мире, поэтому даже не слушал предложения из МЛС».

Депутат Терюшков: «РФС безвольно метается от Европы к Азии – хочет играть со странами, поставляющими оружие фашистскому режиму Зеленского».

Зидан выбрал новый клуб.

Зарема ответила на критику игры «Спартака» со стороны Аленичева.

«Челси» может назначить тренера из Чемпионшипа.

Канчельскис назвал победителя следующего сезона РПЛ.

Источник: «Бомбардир»
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