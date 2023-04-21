Фанаты «Зенита» обратились к клубу: «Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!»

Не могу понять, что у них там в голове? Чуть ли не героями нации себя считают или космонавтами.
Бабушку через дорогу слабо перевести, это касается всех фанатов.
Зато готовы подраться и кричать маты на стадионе. За это мы должны их уважать?
Выпил пивка, дернул дорожку, покричал.
Да вам цены нет!
:)))
Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» опубликовали клип с призывом отменить Fan ID
Болельщики также осудили поведение руководства «Зенита», которое установило сцену на фанатской трибуне.
«Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!» – озаглавлен клип.
- После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
- Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
- В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.