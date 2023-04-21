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    • Фанаты «Зенита» обратились к клубу: «Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!»

    Фанаты «Зенита» обратились к клубу: «Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!»

    Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» опубликовали клип с призывом отменить Fan ID

    Болельщики также осудили поведение руководства «Зенита», которое установило сцену на фанатской трибуне.

    «Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!» – озаглавлен клип.

    • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
    • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

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    Источник: ютуб-канал LandscronaTV

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    Сегодня, 13:13
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4946

      Питерский князь 1 час назад

      Не могу понять, что у них там в голове? Чуть ли не героями нации себя считают или космонавтами.
      Бабушку через дорогу слабо перевести, это касается всех фанатов.
      Зато готовы подраться и кричать маты на стадионе. За это мы должны их уважать?
      Выпил пивка, дернул дорожку, покричал.
      Да вам цены нет!
      :)))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8251

      Беспонтий > Питерский князь 25 минут назад

      чем бы дитя не тешилось
      лишь бы не вешалось
      меньше бы плакало
      да под себя не какало
      --

      какие то " красные навальнята" просто..
      и с песенкой по жизни
      "усталость забыта, колышется чад..."

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5011

      neveldomha 1 час назад

      Что за предательство интересно? Футбол для всех. Никто не запрещает посещать матчи. Если вы не в состоянии сделать паспорт болельщика, сходите в МФЦ. Там для тупых покажут расскажут. Если вы считаете, что игроки играют только для вас и ради вас. Вы просто наивные идиоты и вам реально в МФЦ не помогут. И вот эта зарисовочка похожа на детскую обиду. Ничего кроме сожаления не вызвает.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6350

      Добрый Бобер 2 часа назад

      Красавцы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3549

      acor94 2 часа назад

      Ничего страшного. Фанатов пару сотен, а настоящих болельщиков десятки тысяч.

      5
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      Рейтинг: +67921

      portero > acor94 2 часа назад

      Чушь.... дело не только в фануйди, а тотальное лишение прав на всё, чинуша отключит тебя просто так от финансов и от жизни, отмена нала и т.д. и т.п.... скоро о душах чинуши задумаются, кому сколько выделить....

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67921

      portero > acor94 2 часа назад

      Как вариант номер 2, подталкивание населения к бунту... не сейчас а через пару лет, сейчас все ещё терпят и часть верит лапше....

      0
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      ...
      Рейтинг: +17907

      Barmaleushka > acor94 2 часа назад

      Пару сотен ? Самому то не смешно ?

      1
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      Рейтинг: +5547

      neim > neim 1 час назад

      А без фаниди тебя ни кто не от чего не отключит ? И каких прав тебя уже лишили ?

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      Рейтинг: +3549

      acor94 > acor94 49 минут назад

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      Рейтинг: +3549

      acor94 > acor94 48 минут назад

      Ну а сколько, ну пару тясяч. Это все равно на несколько порядков меньше чем обычных переживающих.

      Для меня фанаты это ху лиганы, которым лишь бы побухать и прокричать всякие оскорбления в адрес соперников. Без них мне спокойнее на стадионе. Нет вероятности попасть под случайный замес.

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      Рейтинг: +3549

      acor94 > portero 44 минуты назад

      На данный момент меня никто ничего не лишает. Мне кажется, вы живёте немного не в той реальности. А тотальный контроль это неминуемое будущее, хотите ли вы этого или нет. Вспомните систему распознавания лиц в Пекине и Вашингтоне, это повсеместно и будет только развиваться. Это как идти против прогресса. Можете палками сбивать камеры, но вместо сбитых повесят ещё 2. Можете не ходить на футбол, но вместо вас придет новое, молодое поколение болельщиков с детьми.

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