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  • Фанаты «Зенита» обратились к клубу: «Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!»

Фанаты «Зенита» обратились к клубу: «Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!»

21 апреля 2023, 13:13
21

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» опубликовали клип с призывом отменить Fan ID

Болельщики также осудили поведение руководства «Зенита», которое установило сцену на фанатской трибуне.

«Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!» – озаглавлен клип.

  • После зимней паузы Fan ID запустили на всех стадионах РПЛ.
  • Это привело к резкому снижению посещаемости матчей.
  • В начале апреля стало известно, что получение карт упростят для детей до 14 лет, пенсионеров и инвалидов.

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Источник: ютуб-канал LandscronaTV
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (21)
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acor94
1682073170
Ничего страшного. Фанатов пару сотен, а настоящих болельщиков десятки тысяч.
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Добрый Бобер
1682073192
Красавцы!
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neveldomha
1682075244
Что за предательство интересно? Футбол для всех. Никто не запрещает посещать матчи. Если вы не в состоянии сделать паспорт болельщика, сходите в МФЦ. Там для тупых покажут расскажут. Если вы считаете, что игроки играют только для вас и ради вас. Вы просто наивные идиоты и вам реально в МФЦ не помогут. И вот эта зарисовочка похожа на детскую обиду. Ничего кроме сожаления не вызвает.
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сутулая собака и лисы
1682089958
клуб принадлежит газовому гос. проекту - фанаты радуются игрокам по 40 лямов. на трибуне восседает миллер, друг сами знаете кого - фанаты радуются чемпионствам. строят стадион с городского бюджета, потому что так захотели чинуши - фанаты радуются и греют жопу на одном из самых дорогих стадионов мира. и тут зенит, внезапно, продвигает гос. инициативу (закон с фан ID) - фанаты, а, что, мы против всех этих чинуш с их законами лишающие свободы! лол, нет, это ЛОЛ. столько лет лизать жопу гос. аппарату, это нормально, это же даёт денежки на бразильцев и чемпионства. а как гос. аппарат решил поиметь их, они сразу не при чём и просят уважать их свободу. ну и лицемерие.
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Давид59
1682092117
Фанатское движение - вещь неконтролируемая. В сегодняшней России всё должно быть (как считает руководство) под контролем. Вот их сценой (на их секторе) и FanID и придавили. Те, кто пишет, что фанатов разбаловали (покупками дорогих футболистов, чемпионствами, тёплыми местами на трибуне и пр.) подумайте, а что плохого в вышеперечисленном? Фанаты, что, должны петь за это хвалебные песни и речёвки Миллеру? Что за хрень тут некоторые пишут!
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