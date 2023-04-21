Фанаты «Зенита» обратились к клубу: «Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!»

Объединение фанатов «Зенита» «Ландскрона» опубликовали клип с призывом отменить Fan ID

Болельщики также осудили поведение руководства «Зенита», которое установило сцену на фанатской трибуне.

«Предавая, помни: наступит время, когда за тебя никто не заступится!» – озаглавлен клип.