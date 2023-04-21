«Челси» может назначить тренера из Чемпионшипа

«Челси» продолжает искать тренера, который возглавит команду по окончании сезона.

Новый претендент на должность – Венсан Компани из «Бернли».

Всего в шорт-лист лондонского клуба входят четыре специалиста. Сообщалось о переговорах с Луисом Энрике и Юлианом Нагельсманом.