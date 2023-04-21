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    «Челси» может назначить тренера из Чемпионшипа

    «Челси» продолжает искать тренера, который возглавит команду по окончании сезона.

    Новый претендент на должность – Венсан Компани из «Бернли».

    Всего в шорт-лист лондонского клуба входят четыре специалиста. Сообщалось о переговорах с Луисом Энрике и Юлианом Нагельсманом.

    • До конца сезона «Челси» будет тренировать Фрэнк Лэмпард.
    • «Бернли» под руководством Компани досрочно обеспечил себе выход в АПЛ.
    • Будучи футболистом, бельгиец выступал в АПЛ за «Манчестер Сити» с 2008 по 2019 год.

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    Источник: The Times

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    Сегодня, 17:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +14457

      Skull_Boy 25 минут назад

      Тренер из Чемпионшипа уже составом рулит

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