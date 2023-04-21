«Челси» может назначить тренера из Чемпионшипа

«Челси» продолжает искать тренера, который возглавит команду по окончании сезона.
Новый претендент на должность – Венсан Компани из «Бернли».
Всего в шорт-лист лондонского клуба входят четыре специалиста. Сообщалось о переговорах с Луисом Энрике и Юлианом Нагельсманом.
- До конца сезона «Челси» будет тренировать Фрэнк Лэмпард.
- «Бернли» под руководством Компани досрочно обеспечил себе выход в АПЛ.
- Будучи футболистом, бельгиец выступал в АПЛ за «Манчестер Сити» с 2008 по 2019 год.
Источник: The Times