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  • Депутат Терюшков: «РФС безвольно метается от Европы к Азии – хочет играть со странами, поставляющими оружие фашистскому режиму Зеленского»

Депутат Терюшков: «РФС безвольно метается от Европы к Азии – хочет играть со странами, поставляющими оружие фашистскому режиму Зеленского»

21 апреля 2023, 15:23
13

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на отказ сборной России участвовать в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

«Отказ от участия в турнире футбольных ассоциаций Центральной Азии обусловлен безвольным метанием РФС от Европы к Азии.

В первую очередь, это вызвано отсутствием позиции органа исполнительной власти, который отвечает за выработку и реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта.

Пока системной позиции нет, РФС и другие спортивные федерации стремятся вернуться в привычную им Европу.

Напомню, Европа представлена странами – в большинстве своем, членами НАТО. Эти страны поставляют оружие фашистскому режиму Зеленского, несущее гибель нашим солдатам и мирному населению страны.

В сегодняшней исторической реалии путь в Европу закрыт и невозможен со стратегической, моральной и этической точек зрения.

Случившийся отказ РФС от участия в турнире футбольных ассоциаций Центральной Азии недальновиден. Этот шаг не способствует формированию международных отношений, открывающих путь нашим спортсменам на арену спортивных баталий, где соревнуются более 2/3 земного шара», – сказал Терюшков.

  • В турнире CAFA сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
  • Он пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
  • Его спонсором будет «Газпром».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Азия Россия Терюшков Роман
Комментарии (13)
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dragoon000320
1682080693
бомбардир вы задолбали публиковать отрыжку этого выродка. Едро решило через вас пропаганду нести?
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rash1959
1682082162
Чем больше таких депутатов, тем глубже жопа, в которую мы проваливаемся.
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alex1951
1682082610
Сей сопливый Терюшков ,обругать он всех готов... Возомнил себя орлом , А пахнет все же он Говном)))
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RealDiMoNMadrid
1682084045
Бомбардир, в других соц.сетях есть куча информационных источников по теме футбола. От вас могут легко поотписываться люди, если вы продолжите эту политическую ахинею. Публикуя подобные новости, вы косвенно соглашаетесь с тем, что слова в тексте высказывания имеют смысл. Если так, то скажите прямо, ЗА кого вы и ПРОТИВ чего вы. Чтобы люди понимали, по пути им с вами или нет. А играть в такие "тихие игры" не надо Вы и о президенте России часто любите хвалебные высказывания публиковать. А НЕ хвалебные, почему-то, нет. Любопытно
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RealDiMoNMadrid
1682084177
Ещё один политический пост и лучше я удалюсь отсюда
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BRAZILES
1682091042
дурачок ты терюшкин ---или прикидываешься им
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Persona_non_Grata
1682092193
Очень любопытно посмотреть на какой машине ездит этот "патриот", какую одежду носит, какими гаджетами пользуется и если не дай Бог "не правильными" думаю пора подавать в отставку. А еще было бы не плохо для особо "патриотичных" депутатов внести обязательную графу о наличии у них родственников за границей, счетов и имущества этих родственников и думаю нас ждут большие "сюрпризы" ...
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Пингвины Антарктиды
1682103483
Можно и в Европе, можно и в Азии, и в Антарктиде играть))
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neveldomha
1682105820
А газ с бензином мы туда поставляем это значит нормально. Уж лучше бы помолчал.
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