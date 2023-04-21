Депутат Терюшков: «РФС безвольно метается от Европы к Азии – хочет играть со странами, поставляющими оружие фашистскому режиму Зеленского»

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на отказ сборной России участвовать в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

«Отказ от участия в турнире футбольных ассоциаций Центральной Азии обусловлен безвольным метанием РФС от Европы к Азии.

В первую очередь, это вызвано отсутствием позиции органа исполнительной власти, который отвечает за выработку и реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта.

Пока системной позиции нет, РФС и другие спортивные федерации стремятся вернуться в привычную им Европу.

Напомню, Европа представлена странами – в большинстве своем, членами НАТО. Эти страны поставляют оружие фашистскому режиму Зеленского, несущее гибель нашим солдатам и мирному населению страны.

В сегодняшней исторической реалии путь в Европу закрыт и невозможен со стратегической, моральной и этической точек зрения.

Случившийся отказ РФС от участия в турнире футбольных ассоциаций Центральной Азии недальновиден. Этот шаг не способствует формированию международных отношений, открывающих путь нашим спортсменам на арену спортивных баталий, где соревнуются более 2/3 земного шара», – сказал Терюшков.