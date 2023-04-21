Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Депутат Терюшков: «РФС безвольно метается от Европы к Азии – хочет играть со странами, поставляющими оружие фашистскому режиму Зеленского»

    Депутат Терюшков: «РФС безвольно метается от Европы к Азии – хочет играть со странами, поставляющими оружие фашистскому режиму Зеленского»

    Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на отказ сборной России участвовать в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

    «Отказ от участия в турнире футбольных ассоциаций Центральной Азии обусловлен безвольным метанием РФС от Европы к Азии.

    В первую очередь, это вызвано отсутствием позиции органа исполнительной власти, который отвечает за выработку и реализацию государственной политики в области физической культуры и спорта.

    Пока системной позиции нет, РФС и другие спортивные федерации стремятся вернуться в привычную им Европу.

    Напомню, Европа представлена странами – в большинстве своем, членами НАТО. Эти страны поставляют оружие фашистскому режиму Зеленского, несущее гибель нашим солдатам и мирному населению страны.

    В сегодняшней исторической реалии путь в Европу закрыт и невозможен со стратегической, моральной и этической точек зрения.

    Случившийся отказ РФС от участия в турнире футбольных ассоциаций Центральной Азии недальновиден. Этот шаг не способствует формированию международных отношений, открывающих путь нашим спортсменам на арену спортивных баталий, где соревнуются более 2/3 земного шара», – сказал Терюшков.

    • В турнире CAFA сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Он пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Его спонсором будет «Газпром».

    Новости по теме
    Депутат Терюшков прокомментировал слова Дзюбы об отмене Fan ID 7
    Депутат Терюшков: «Хотелось бы забыть, что есть такой футболист, как Кержаков» 36
    Терюшков: «Сборная при действующем тренере с набором гражданств для Дзюбы не комильфо» 6
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:23
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +860

      dragoon000320 23 минуты назад

      бомбардир вы задолбали публиковать отрыжку этого выродка. Едро решило через вас пропаганду нести?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +695

      Октавиус > dragoon000320 12 минут назад

      вряд ли перлы Терюшкова могут служить пропагандой. скорее дискредитацией

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 