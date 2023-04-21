Зарема ответила на критику игры «Спартака» со стороны Аленичева

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова Дмитрия Аленичева.
Ранее Аленичев несколько раз критиковал игру спартаковцев. В частности, он заявил, что в дерби с «Динамо» (3:3) команда показала «дворовый футбол».
«Как послушаешь «бывших», то диву даешься, как это они все знают: какую тактику избрать, кого ставить в состав, какие замены делать.
Но это лишь фантазии Аленичева. Правда в том, что сами они годами не тренируют, а когда и тренировали, то ничего не добились, потому-то с ними клубы и расстались.
Самое простое – обвинить тренера, обозвать физруком, и среди ребят на поле найти крайнего, а лучше двух-трeх для убедительности, и на них спустить всех собак.
Как быстро толпа уничтожает тренера, и теперь он не hero, а zero. А может сначала надо постучаться в кабинеты? Вдруг кто-то голос подаст», – сказала Зарема.
- В среду «Спартак» вылетел из Fonbet Кубка России.
- Команда проиграла «Акрону» (1:2) из Первой лиги.
- В РПЛ москвичи идут на 3-м месте.