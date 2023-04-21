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    • Зарема ответила на критику игры «Спартака» со стороны Аленичева

    Зарема ответила на критику игры «Спартака» со стороны Аленичева

    Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова Дмитрия Аленичева.

    Ранее Аленичев несколько раз критиковал игру спартаковцев. В частности, он заявил, что в дерби с «Динамо» (3:3) команда показала «дворовый футбол».

    «Как послушаешь «бывших», то диву даешься, как это они все знают: какую тактику избрать, кого ставить в состав, какие замены делать.

    Но это лишь фантазии Аленичева. Правда в том, что сами они годами не тренируют, а когда и тренировали, то ничего не добились, потому-то с ними клубы и расстались.

    Самое простое – обвинить тренера, обозвать физруком, и среди ребят на поле найти крайнего, а лучше двух-трeх для убедительности, и на них спустить всех собак.

    Как быстро толпа уничтожает тренера, и теперь он не hero, а zero. А может сначала надо постучаться в кабинеты? Вдруг кто-то голос подаст», – сказала Зарема.

    • В среду «Спартак» вылетел из Fonbet Кубка России.
    • Команда проиграла «Акрону» (1:2) из Первой лиги.
    • В РПЛ москвичи идут на 3-м месте.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 16:09
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +42

      witalik 53 минуты назад

      А я, грешным делом, подумал, что у башкирской дуры язык отсох или пальцы выдохлись. Аленичев забил голы и выиграл финалы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе иностранной команды, где, чтобы заиграть и получить правильный пас, нужно пахать на 200 %. А что сделала Зарема, голы в разные отверстия пропускала? Впрочем, зря написал, госпоже Хер.лиховой из Туманного Альбиона однозначно на мнение всех здесь присутствующих глубоко наплевать...Кстати, Лёня Федун - бывший политрук Советской Армии, окончил политфак Ростовского ВВКИУ РВ и Военно-политическую Академию...Сейчас проживает и платит налоги в Англии: крайне "порядочная" сволота...

      3
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      Рейтинг: +22126

      Persona_non_Grata > witalik 43 минуты назад

      А по существу сказанного видимо нечего ответить, включить "Паниковского" надежнее (((

      0
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      Рейтинг: +21258

      derrik2000 > witalik 25 минут назад

      "Аленичев забил голы и выиграл финалы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе иностранной команды, где, чтобы заиграть и получить правильный пас, нужно пахать на 200 %."

      Не, ну, как ИГРОК, Аленичев - самый титулованный РОССИЙСКИЙ футболист.
      Плюс ещё ЛУЧШИЙ ИГРОК финала ЛЧ. Это факт.
      Но, вот, как ТРЕНЕР...
      Справедливости ради отмечу, что именно Алень и Титов СОБРАЛИ ту команду, которая уже при карьеркине стала чемпионом. Почему при карьеркине?
      Да потому что Алень и Титов "завести" как купленных, так и уже бывших в команде игроков не смогли! "Запала" у них не было и нет!

      "А я, грешным делом, подумал, что у башкирской дуры язык отсох или пальцы выдохлись."

      зарема тебе самой первой ответила! ))) Не трогай её в ответ: убогих жалеть нужно. ))

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      Рейтинг: +4955

      Питерский князь > Persona_non_Grata 20 минут назад

      А что тат сказать, какой клуб, такие и болельщики, иноагенты.
      :)))

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      Рейтинг: +1859

      ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Отошла от позора эскортница? Интересно будет послушать как она будет хрюкать, когда хряки упадут на своё 10 место. И рыжий физрук вылетит из срам така. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1632

      Suvorov51 1 час назад

      Что то не выскакиваю из питерской помойки помойный вирус и его подруга бармалейка или у них сейчас случка

      2
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      Рейтинг: +18087

      NewLife 2 часа назад

      .издежа много на ровном месте со всех сторон. Хотите что-то кому-то доказать, докажите делом, а не языком.

      0
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      ...
      Рейтинг: +42

      witalik > NewLife 43 минуты назад

      А каким делом помочь: мне на поле, что-ли, в 55 лет выйти? Или из своей военной пенсии "Зенит", "Спартак" и т.д содержать. Они, 20-летние клоуны, получают столько, сколько генералы на войне не получают, не говорю про ребят...

      0
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      Рейтинг: +4955

      Питерский князь 2 часа назад

      А последний обзац, это она о чем?
      Неприкрытая шиза!
      Видимо она до психиатра так и не достучалась.
      :)))

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      Рейтинг: +1632

      Suvorov51 2 часа назад

      Заремба умная женщина, но я позволю себе не согласиться с ней, Аленичев очень сильный тренер, это он подготовил чемпионский Спартак, а Корейба прыгнул на все готовое, в тот момент Федун не подождал, а убрал Алену, но что тут скажешь он хозяин, вон взять ПРОМКВАС, там хозяин всей российской лиги, сказал питерская помойка должна иметь вторую звезду и все, он хозяин

      1
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      Рейтинг: +830

      rac531 > Suvorov51 1 час назад

      5 июня 2017 года был утверждён главным тренером красноярского «Енисея
      В ноябре 2018 года Аленичев был отстранён от работы в «Енисее». Клуб занимал последнее место турнира и позже вылетел обратно в ФНЛ.
      Позднее Аленичев вернулся к работе, поскольку у клуба не нашлось средств, чтобы выплатить отступные, полагающиеся специалисту по контракту в случае увольнения.

      ПИСЬМО БОЛЕЛЬЩИКОВ «ЕНИСЕЯ»
      «Получив все условия для работы, тренеры Дмитрий Аленичев и Егор Титов лишь попадают в позорящие клуб пьяные скандалы.
      Просим Вас, как учредителя клуба, отправить в отставку главного тренера Дмитрия Аленичева.» SPORT24 12 марта 2019

      1
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      Рейтинг: +21258

      derrik2000 2 часа назад

      Ну, что: ховно, оно и есть - ховно.
      Хде она ОТВЕТИЛА НА КРИТИКУ матчей с участием Спартака???
      Один ответ: в **зде!
      Ничего кроме перехода на личности нет!
      Ща она выползет как парсуна-нон-грата здесь и будет "развивать мысль".
      )))))))))))

      1
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      Рейтинг: +22126

      Persona_non_Grata > derrik2000 41 минуту назад

      Дурак и уши холодные )))

      0
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      Рейтинг: +2423

      alefreddy 3 часа назад

      дерзко но по существу кроме Романцева никто ничего не добивался а критиков уйма

      1
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      ...
      Рейтинг: +4955

      Питерский князь > alefreddy 2 часа назад

      Если Путин в власти не пришел, были бы вы вечно чемпионами.
      Если вернуть сейчас Романцева или 10 лет назад, были бы вы в жопе всеравно!
      Потому что не забрать вам больше лучших игроков, нахаляву, из других клубов.
      И бесит вас Зенит, он делает ровно то что и вы, только за деньги.
      Вот вы на Газпром и сетуйте.
      Мы на 2 шага врепеди вас, на 3 головы выше классом.
      Хрюкайте от собственной беспомощности, неудачники!
      :)))

      3
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      ...
      Рейтинг: +914

      эд100 > Питерский князь 2 часа назад

      у любой истории есть как начало, так и конец. ни что не вечно. придёт новый лидер, и все ваши доводы канут в лету вместе питерскими князьями.

      2
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      ...
      Рейтинг: +4955

      Питерский князь > эд100 2 часа назад

      Я так думаю, что питерская администрация задержится, по куда я жив.
      Так что, лет 50 футбола в исполнении Зенита я увижу.
      :)))

      1
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      ...
      Рейтинг: +4955

      Питерский князь > эд100 2 часа назад

      50 лет чемпионского Зенита!
      :)))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13356

      R_a_i_n > R_a_i_n 1 час назад

      Что ты Питерский дурачок несёшь? Каких лучших игроков забирал Спартак из других клубов? В 90-е в Спартаке играли как воспитанники свои, так и футболисты пришлые. Приходили они в основном молодыми, несформированными из команд которые звёзд не хватали! Были конечнои готовые, но их не так много. Романцев делал из них людей! А вот Зенит как раз как пылесос засасывал все сливки! То Рубин разберёт, то Ростов!

      3
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      ...
      Рейтинг: +1859

      ПалкоВводецъ (returned) > R_a_i_n 1 час назад

      Райка, в 90 срам так, жировал, когда все влачили жалкое существование, скупал за копейки или бесплатно лучших игроков. Про бромонтан и другие запрещённые препараты и говорить не приходится. Позорная история мазутного проекта, которую лучше не вспоминать. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13356

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Кого скупил? Фамилии?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1859

      ПалкоВводецъ (returned) > R_a_i_n 1 час назад

      Без зазрения совести половину Советского Союза скупили. Гыгыгы

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13356

      R_a_i_n > ПалкоВводецъ (returned) 1 час назад

      Фамилии.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +42

      witalik > R_a_i_n 37 минут назад

      Онопко, Никифоров, Цымбаларь, Юран...

      1
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      ...
      Рейтинг: +914

      эд100 > Питерский князь 33 минуты назад

      судя по твоим аппетитам 50 лет прожить, всё встаёт на свои места. ведь ты либо малолетка тупая, либо выживший из ума пенсионер. сочувствую!

      1
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      ...
      Рейтинг: +914

      эд100 > witalik 29 минут назад

      малой, времени и места не хватит перечислить имена питерских гастарбайтеров.

      1
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      ...
      Рейтинг: +4955

      Питерский князь > эд100 22 минуты назад

      Ты считаешь все все вманет на свои места, когда СпартаГ станет вновь гигемоном РПЛ.
      Хочу тебя разочаровать, в России не все любят СпартаГ.
      :)))
      Многие плюнут лучше в мАскву, потому что она и так все забрала себе.
      А вы пережить не можете, что лучший клуб в Питере.
      Вам вмего мало, понюхайте питерскую жопу в попытке нас догнать.
      :)))

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      Рейтинг: +13356

      R_a_i_n > witalik 11 минут назад

      Онопко, Никифоров и Цымбаларь это явно не пол Союза. Скажу даже, что эти футболисты приходили из не плохих команд. Юран вообще переходил в Спартак из Португалии. Да и вклад его (26 матчей и 5 голов) в победы Спартака никчемная. Помимо этих 4-ых были еще Тихонов, Аленичев, Титов. Они откуда переходили? В каком возрасте? Кто из растил? Филимонов, Ананко, Безродный... посмотри откуда они ... ты таких команд не знаешь даже. Все они выросли как футболисты именно в Спартаке. Список можно продолжать.

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      Рейтинг: +13356

      R_a_i_n > Питерский князь 9 минут назад

      Ну если плюнут в Спартак, ничего страшного...утремся. Ты представь если все кто не любит Зенит плюнут в него... захлебнетесь сразу.

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