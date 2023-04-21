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  • Зарема ответила на критику игры «Спартака» со стороны Аленичева

Зарема ответила на критику игры «Спартака» со стороны Аленичева

21 апреля 2023, 16:09
19

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова Дмитрия Аленичева.

Ранее Аленичев несколько раз критиковал игру спартаковцев. В частности, он заявил, что в дерби с «Динамо» (3:3) команда показала «дворовый футбол».

«Как послушаешь «бывших», то диву даешься, как это они все знают: какую тактику избрать, кого ставить в состав, какие замены делать.

Но это лишь фантазии Аленичева. Правда в том, что сами они годами не тренируют, а когда и тренировали, то ничего не добились, потому-то с ними клубы и расстались.

Самое простое – обвинить тренера, обозвать физруком, и среди ребят на поле найти крайнего, а лучше двух-трeх для убедительности, и на них спустить всех собак.

Как быстро толпа уничтожает тренера, и теперь он не hero, а zero. А может сначала надо постучаться в кабинеты? Вдруг кто-то голос подаст», – сказала Зарема.

  • В среду «Спартак» вылетел из Fonbet Кубка России.
  • Команда проиграла «Акрону» (1:2) из Первой лиги.
  • В РПЛ москвичи идут на 3-м месте.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Аленичев Дмитрий Салихова Зарема
Комментарии (19)
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alefreddy
1682082768
дерзко но по существу кроме Романцева никто ничего не добивался а критиков уйма
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derrik2000
1682083690
Ну, что: ховно, оно и есть - ховно. Хде она ОТВЕТИЛА НА КРИТИКУ матчей с участием Спартака??? Один ответ: в **зде! Ничего кроме перехода на личности нет! Ща она выползет как парсуна-нон-грата здесь и будет "развивать мысль". )))))))))))
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NewLife
1682086236
.издежа много на ровном месте со всех сторон. Хотите что-то кому-то доказать, докажите делом, а не языком.
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witalik
1682091022
А я, грешным делом, подумал, что у башкирской дуры язык отсох или пальцы выдохлись. Аленичев забил голы и выиграл финалы Лиги чемпионов и Кубка УЕФА в составе иностранной команды, где, чтобы заиграть и получить правильный пас, нужно пахать на 200 %. А что сделала Зарема, голы в разные отверстия пропускала? Впрочем, зря написал, госпоже Хер.лиховой из Туманного Альбиона однозначно на мнение всех здесь присутствующих глубоко наплевать...Кстати, Лёня Федун - бывший политрук Советской Армии, окончил политфак Ростовского ВВКИУ РВ и Военно-политическую Академию...Сейчас проживает и платит налоги в Англии: крайне "порядочная" сволота...
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ySS
1682100223
Фантазии подруги бывшего владельца Спартака для кого-то интереснее фантазий игрока и тренера)
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Fialet
1682100279
Только пару раз что то толковое написала, и вот опять... Всё таки баба дура.
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