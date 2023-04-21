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Канчельскис назвал победителя следующего сезона РПЛ

21 апреля 2023, 19:57
13

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис не сомневается в победе «Зенита» в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Разницу между «Зенитом» и другими клубами РПЛ большая – подбор игроков, финансирование. Скамейка у них сильная, конечно, на каждого футболиста есть замена.

У «Спартака» должно быть 15 футболистов, как Квинси Промес и Александр Соболев, чтобы соревноваться с Питером. Вы, красно-белые, только на всю Ивановскую улицу кричите, что будете бороться за чемпионство. Задачи правильные, но сделаете вы состав нормальный.

Могу с уверенностью сказать: «Зенит» – чемпион России сезона-2023/24, без каких-либо сомнений. Буду доминировать по всем понятиям. Они же хотят догнать «Спартак» времен Олега Романцева – девять чемпионств подряд. Это их задача, может, хотят десять чемпионств оформить. У «Спартака» девять чемпионских трофеев, а команды Сергея Семака будет десять. Вот это удар по «Спартаку»! (Смеется.)

У «Спартака» самая большая армия болельщиков в стране. Если у нас население 150 миллионов жителей, за красно-белых болеет около миллиона ярых фанатов и порядка 50 миллионов всех их болельщиков, по моему мнению. Конечно, «Спартак» – главный раздражитель нашего футбола поэтому. В мое время, когда я играл за «Манчестер Юнайтед», было то же самое – были раздражителями. Нормальное явление», – сказал Канчельскис.

  • «Зенит» сейчас лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом.
  • Команда выиграла 4 последних сезона.
  • Ближайшее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Канчельскис Андрей
Комментарии (13)
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ДениМ
1682098986
С математикой у него плохо. Откуда он насчитал 50 млн? Если дети и женщины, которых в стране большинство, - отпадают, то остается около 50 млн мужиков, минимум половине которых параллельно на футбол. А то и больше половины. Уже остается 25 млн. Ну, а дальше - дело социологии, кто там за кого, но явно не все за Спартак. Вот же математик-теоретик этот Андрюша.
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Napaleon Banapart
1682099648
Дожить еще нужно.. А то мало ли.. Режим поменяется..
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Добрый Бобер
1682102969
Князь Владимир Красна линия Полухерсонский вряд ли будет способен оказывать покровительство в 2024 году, а без него вряд ли что-то получится у питерских.
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FCSpartakM
1682145955
У меня вопрос , кто кричит о чемпионстве?Эту историю раздувают журналюги, а такие тапки как Канчюльскис их хавают
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