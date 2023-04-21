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    Канчельскис назвал победителя следующего сезона РПЛ

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис не сомневается в победе «Зенита» в РПЛ в сезоне-2023/24.

    «Разницу между «Зенитом» и другими клубами РПЛ большая – подбор игроков, финансирование. Скамейка у них сильная, конечно, на каждого футболиста есть замена.

    У «Спартака» должно быть 15 футболистов, как Квинси Промес и Александр Соболев, чтобы соревноваться с Питером. Вы, красно-белые, только на всю Ивановскую улицу кричите, что будете бороться за чемпионство. Задачи правильные, но сделаете вы состав нормальный.

    Могу с уверенностью сказать: «Зенит» – чемпион России сезона-2023/24, без каких-либо сомнений. Буду доминировать по всем понятиям. Они же хотят догнать «Спартак» времен Олега Романцева – девять чемпионств подряд. Это их задача, может, хотят десять чемпионств оформить. У «Спартака» девять чемпионских трофеев, а команды Сергея Семака будет десять. Вот это удар по «Спартаку»! (Смеется.)

    У «Спартака» самая большая армия болельщиков в стране. Если у нас население 150 миллионов жителей, за красно-белых болеет около миллиона ярых фанатов и порядка 50 миллионов всех их болельщиков, по моему мнению. Конечно, «Спартак» – главный раздражитель нашего футбола поэтому. В мое время, когда я играл за «Манчестер Юнайтед», было то же самое – были раздражителями. Нормальное явление», – сказал Канчельскис.

    • «Зенит» сейчас лидирует в РПЛ с 9-очковым отрывом.
    • Команда выиграла 4 последних сезона.
    • Ближайшее чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4320

      fakeid 24 минуты назад

      читаю - и так стыдно стало за спартаг! в пятницу - так вообще вдвойне) гы-гы!

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      Рейтинг: +1060

      Болотоход 25 минут назад

      Дуто-кортонный ЧАМпион!!!

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      Рейтинг: +177

      ДениМ 26 минут назад

      С математикой у него плохо. Откуда он насчитал 50 млн? Если дети и женщины, которых в стране большинство, - отпадают, то остается около 50 млн мужиков, минимум половине которых параллельно на футбол. А то и больше половины. Уже остается 25 млн. Ну, а дальше - дело социологии, кто там за кого, но явно не все за Спартак. Вот же математик-теоретик этот Андрюша.

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      Рейтинг: +1865

      ПалкоВводецъ (returned) 28 минут назад

      Спартак тех времён это позор российского футбола. Знаем мы их бромонтановые чемпионства. Стремиться к этому Зенит не будет. У него своя честная история в отличии от сви ней. Гыгыгы

      1
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      Рейтинг: +4962

      Питерский князь 53 минуты назад

      Мы переплюнем ваши достижения, а вы вылетите в пердив!
      Будете там новые достижения делать, будете там 10 лет сидеть.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +1093

      Спартач80 > Питерский князь 48 минут назад

      Не,ваши пердивные достижения нам переплюнуть трудно...

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      Рейтинг: +4962

      Питерский князь > Спартач80 45 минут назад

      Главное вера в себя, с этим у вас проблем нет.
      Мы вам в этом всегда поможем. Вытрем об вас ног.
      :)))

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      Рейтинг: +13372

      R_a_i_n > Питерский князь 38 минут назад

      Правильно говорить - " Мы перекупим ваши достижения")))

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      Рейтинг: +13372

      R_a_i_n > Питерский князь 36 минут назад

      Вытереть ты можешь максимум жопу своими трусами...

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      Рейтинг: +1093

      Спартач80 > Спартач80 33 минуты назад

      Об вас,всю историю вашу,вытирали ноги.Потом вы решили возвыситься,за счёт админресурса.Обычные дешёвки вы.

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      Рейтинг: +1093

      Спартач80 > R_a_i_n 30 минут назад

      Откуда у него свои?Им газпром выдаёт,когда за посещение матчей платит...

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      Рейтинг: +4109

      ziborock > Питерский князь 28 минут назад

      Кто "мы"?! **** из Бразилии?!)))

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