Канчельскис назвал победителя следующего сезона РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис не сомневается в победе «Зенита» в РПЛ в сезоне-2023/24.

«Разницу между «Зенитом» и другими клубами РПЛ большая – подбор игроков, финансирование. Скамейка у них сильная, конечно, на каждого футболиста есть замена.

У «Спартака» должно быть 15 футболистов, как Квинси Промес и Александр Соболев, чтобы соревноваться с Питером. Вы, красно-белые, только на всю Ивановскую улицу кричите, что будете бороться за чемпионство. Задачи правильные, но сделаете вы состав нормальный.

Могу с уверенностью сказать: «Зенит» – чемпион России сезона-2023/24, без каких-либо сомнений. Буду доминировать по всем понятиям. Они же хотят догнать «Спартак» времен Олега Романцева – девять чемпионств подряд. Это их задача, может, хотят десять чемпионств оформить. У «Спартака» девять чемпионских трофеев, а команды Сергея Семака будет десять. Вот это удар по «Спартаку»! (Смеется.)

У «Спартака» самая большая армия болельщиков в стране. Если у нас население 150 миллионов жителей, за красно-белых болеет около миллиона ярых фанатов и порядка 50 миллионов всех их болельщиков, по моему мнению. Конечно, «Спартак» – главный раздражитель нашего футбола поэтому. В мое время, когда я играл за «Манчестер Юнайтед», было то же самое – были раздражителями. Нормальное явление», – сказал Канчельскис.