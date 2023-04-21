Зидан выбрал новый клуб

Зинедин Зидан собирается вернуться к тренерской работе предстоящим летом.

Его приоритет – возглавить «Ювентус».

Французский специалист рассчитывает, что в Турине ему дадут создать долгосрочный проект. Возможное отсутствие еврокубков тренера не волнует.

Также на Зидана претендуют «ПСЖ» и «Реал».

50-летний Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.

Будучи футболистом, он выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 год.

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