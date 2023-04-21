Зидан выбрал новый клуб

Зинедин Зидан собирается вернуться к тренерской работе предстоящим летом.
Его приоритет – возглавить «Ювентус».
Французский специалист рассчитывает, что в Турине ему дадут создать долгосрочный проект. Возможное отсутствие еврокубков тренера не волнует.
Также на Зидана претендуют «ПСЖ» и «Реал».
- 50-летний Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.
- Будучи футболистом, он выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 год.
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Источник: RMC Sport