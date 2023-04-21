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Зидан выбрал новый клуб

21 апреля 2023, 15:57
13

Зинедин Зидан собирается вернуться к тренерской работе предстоящим летом.

Его приоритет – возглавить «Ювентус».

Французский специалист рассчитывает, что в Турине ему дадут создать долгосрочный проект. Возможное отсутствие еврокубков тренера не волнует.

Также на Зидана претендуют «ПСЖ» и «Реал».

  • 50-летний Зидан покинул «Реал» в мае 2021 года и с тех пор остается без работы.
  • Будучи футболистом, он выступал за «Ювентус» с 1996 по 2001 год.

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Источник: RMC Sport
Италия. Серия А Ювентус Зидан Зинедин
Комментарии (13)
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САНЁК17
1682091635
Нормально ,юве нужно восстановить к топ клубу
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zigbert
1682098502
Долго же он ждал.Кроме Реала у него не было клубов. Способен ли он возродить Ювентус?
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Bozigit
1682105821
Не удачный выбор
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Вит65
1682275052
Долгосрочный проект, если руководство не будет требовать результата здесь и сейчас, может выстрелить.
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эд100
1682278930
хочу что бы так и было, поржу, когда обсерется и клуб и Зи...
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odessakmv
1682330996
какой хитрый чел....поди в Д-3,4,5 какой нибудь местный ла-задрищинск потренируй, докажи что ты тренер, а не торгун прошлым именем!
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