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    • «Аль-Наср» сделал заявление о жесте Роналду, из-за которого его хотят депортировать

    «Аль-Наср» сделал заявление о жесте Роналду, из-за которого его хотят депортировать

    «Аль-Наср» сделал заявление о скандальном жесте нападающего Криштиану Роналду после матча с «Аль-Хилялем».

    • Болельщики «Аль-Хилаля» кричали Роналду, уходящему с поля: «Месси, Месси!»
    • Роналду в ответ на это схватился за пах.
    • Саудовский адвокат Ноуф бин Ахмед призвал депортировать Роналду.

    «Роналду получил травму. У него было столкновение с Густаво Куэльяром, игроком «Аль-Хиляля», удар пришелся в очень чувствительную область. Это подтверждeнная информация.

    Что касается объяснений фанатов, то они вольны думать что хотят», – сказано в заявлении клуба.

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    Источник: Squawka

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    Сегодня, 08:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2101

      ItalianFootball 35 минут назад

      Он им там сейчас демократию такую насадит. Законы под него меняют, не ровен час и Коран по другому трактовать имам начнет.

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      Рейтинг: +4941

      Питерский князь 2 часа назад

      Я же сказал, что они собственноручно за ним все подмоют.
      :)))

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