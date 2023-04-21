«Аль-Наср» сделал заявление о жесте Роналду, из-за которого его хотят депортировать

«Аль-Наср» сделал заявление о скандальном жесте нападающего Криштиану Роналду после матча с «Аль-Хилялем».

Болельщики «Аль-Хилаля» кричали Роналду, уходящему с поля: «Месси, Месси!»

Роналду в ответ на это схватился за пах.

Саудовский адвокат Ноуф бин Ахмед призвал депортировать Роналду.

«Роналду получил травму. У него было столкновение с Густаво Куэльяром, игроком «Аль-Хиляля», удар пришелся в очень чувствительную область. Это подтверждeнная информация.

Что касается объяснений фанатов, то они вольны думать что хотят», – сказано в заявлении клуба.