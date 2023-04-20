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  • ⚡️ В Саудовской Аравии намерены добиться ареста и депортации Роналду

⚡️ В Саудовской Аравии намерены добиться ареста и депортации Роналду

20 апреля 2023, 08:57
14

Саудовский адвокат Ноуф бин Ахмед возмущен поведением Криштиану Роналду.

Нападающий «Аль-Насра» неприличным жестом ответил на выкрики фанатов «Аль-Хиляля».

Когда португалец уходил с поля после матча 25-го тура чемпионата Саудовского Аравии, болельщики «Аль-Хилаля» скандировали: «Месси, Месси!»

Роналду в ответ на это схватился за пах.

«Даже если Криштиану спровоцировали, его поведение является преступлением.

Публичный непристойный поступок карается арестом и депортацией, если он совершен иностранцем.

Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу», – написал адвокат в соцсетях.

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Источник: «Бомбардир»
Азия Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (14)
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Garrincha58
1681972360
А что тут такого ну почесал он свои мутя, что никто это в СА не делает
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gor77
1681974170
Что ж, опять адвокатам работы прибавилось.)))))) Как говорил тов. Сухов : Восток - дело тонкое!
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DOCTOR PENALTY
1681974612
У Криштиану аллергия на гнома. Как услышит его имя, так сразу начинает чесаться левое яйцо. )
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Дядя Серёжа
1681978574
С конфискацией
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mutabor0992
1681979696
На кол пятуха!А потом выслать...В кукольный театр.
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Красногорск_Фан
1681992020
Может у него зачесалось неудержимо. Чего сразу Месси приплетать. Принесет справку что натер яйцо, все спустят на тормозах
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моэм
1682048428
Прямо скажем их балахоны очень практичная одежда ....что бы ты ни делал там руками , ничего ж не видно ...а главное не нарушая .закона . .
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