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    ⚡️ В Саудовской Аравии намерены добиться ареста и депортации Роналду

    Саудовский адвокат Ноуф бин Ахмед возмущен поведением Криштиану Роналду.

    Нападающий «Аль-Насра» неприличным жестом ответил на выкрики фанатов «Аль-Хиляля».

    Когда португалец уходил с поля после матча 25-го тура чемпионата Саудовского Аравии, болельщики «Аль-Хилаля» скандировали: «Месси, Месси!»

    Роналду в ответ на это схватился за пах.

    «Даже если Криштиану спровоцировали, его поведение является преступлением.

    Публичный непристойный поступок карается арестом и депортацией, если он совершен иностранцем.

    Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу», – написал адвокат в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +24634

      DOCTOR PENALTY 25 минут назад

      У Криштиану аллергия на гнома. Как услышит его имя, так сразу начинает чесаться левое яйцо. )

      0
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      Рейтинг: +1835

      gor77 33 минуты назад

      Что ж, опять адвокатам работы прибавилось.))))))
      Как говорил тов. Сухов : Восток - дело тонкое!

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      Рейтинг: +17453

      Garrincha58 1 час назад

      А что тут такого ну почесал он свои мутя, что никто это в СА не делает

      4
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      Рейтинг: +9774

      САДЫЧОК > Garrincha58 57 минут назад

      Еще как делают !
      Они могут прилюдно встать , к дереву , забору и посс@ть ! Это , у них типо норма !

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      Рейтинг: +18564

      ilichkadr > САДЫЧОК 37 минут назад

      Уточню, не в своей стране, а в гейропе. Это как ругаться на родном языке низяя, а на других языках даже поощряется.

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      Рейтинг: +4924

      Питерский князь 1 час назад

      А те кто провацировали, что с ними. Если они граждани, то отрежте им язык. Тогда, будет спроведливо!
      :)))

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