⚡️ В Саудовской Аравии намерены добиться ареста и депортации Роналду

У Криштиану аллергия на гнома. Как услышит его имя, так сразу начинает чесаться левое яйцо. )
Саудовский адвокат Ноуф бин Ахмед возмущен поведением Криштиану Роналду.
Нападающий «Аль-Насра» неприличным жестом ответил на выкрики фанатов «Аль-Хиляля».
Когда португалец уходил с поля после матча 25-го тура чемпионата Саудовского Аравии, болельщики «Аль-Хилаля» скандировали: «Месси, Месси!»
Роналду в ответ на это схватился за пах.
«Даже если Криштиану спровоцировали, его поведение является преступлением.
Публичный непристойный поступок карается арестом и депортацией, если он совершен иностранцем.
Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу», – написал адвокат в соцсетях.