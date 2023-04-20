⚡️ В Саудовской Аравии намерены добиться ареста и депортации Роналду

Саудовский адвокат Ноуф бин Ахмед возмущен поведением Криштиану Роналду.

Нападающий «Аль-Насра» неприличным жестом ответил на выкрики фанатов «Аль-Хиляля».

Когда португалец уходил с поля после матча 25-го тура чемпионата Саудовского Аравии, болельщики «Аль-Хилаля» скандировали: «Месси, Месси!»

Роналду в ответ на это схватился за пах.

«Даже если Криштиану спровоцировали, его поведение является преступлением.

Публичный непристойный поступок карается арестом и депортацией, если он совершен иностранцем.

Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу», – написал адвокат в соцсетях.