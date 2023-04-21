В ЦСКА прокомментировали расторжение контракта Фернандеса с «Интернасьоналом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал расторжение контракта защитника Марио Фернандеса с «Интернасьоналом».

«Разумеется, для нас решение Марио покинуть «Интернасьонал» не стало сюрпризом, мы общаемся с Марио практически на ежедневной основе: как всегда, доверительно, поддерживаем друг друга во всем. Но комментировать сегодняшнюю новость за Марио мы не готовы.

Что касается дальнейшего развития событий, то могу лишь повторить нашу общую позицию, озвученную еще в декабре – у нас есть обоюдное желание, чтобы мы вновь увидели Марио в майке ЦСКА. Но на сегодняшний день необходимо дождаться окончания сезона», – написал Брейдо в телеграме.