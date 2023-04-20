Магуайр «привез» в обоих матчах с «Севильей» – «МЮ» оказался на грани вылета из Лиги Европы

«Манчестер Юнайтед» проигрывает «Севилье» со счетом 0:2 в ответном четвертьфинале Лиги Европы.

Команда Эрика тен Хага оказалась на грани вылета из турнира, и снова это стало следствием действий капитана Гарри Магуайра.

Защитник забил автогол на 90+2-й минуте первого матча, а сегодня «привез» уже на 8-й минуте, чем помог отличиться Юссефу Эн-Несири.

Магуайр пытался отдать пас на Давида Де Хеа, но попал под прессинг атаки «Севильи» и потерял мяч. Гарри, ты не туда воюешь!

Кстати, «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча на «Рамон Санчес Писхуан».

Фото: скриншоты из трансляции матча