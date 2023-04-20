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    • «У нас вайб есть, линк ап»: Смолов – о фигуристке Медведевой

    «У нас вайб есть, линк ап»: Смолов – о фигуристке Медведевой

    Форвард «Динамо» Федор Смолов прокомментировал свои слова о возможном участии в «Ледниковом периоде» на Первом канале.

    – Если бы ты реально залетел в «Ледниковый период», с кем бы ты пошел кататься и под какую музыку?

    – Да ни с кем!

    – Да как ни с кем?

    – Это же прикол был. Конечно, нет.

    – Ну давай чисто гипотетически?

    – Ну с Медведевой Женей – мы уже знакомы, у нас вайб [атмосфера] есть, линк ап [связь]. Она – динамовец.

    • «Ледниковый период» – еженедельное телевизионное ледовое шоу на «Первом канале».
    • 23-летняя Медведева – 2-кратная чемпионка мира по фигурному катанию.
    • Она берет интервью у игроков «Динамо» для клубной пресс-службы.

    Как в мире фигурного катания отреагировали на желание Смолова поучаствовать в «Ледниковом периоде»

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    Источник: ютуб-канал РПЛ

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