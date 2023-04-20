«У нас вайб есть, линк ап»: Смолов – о фигуристке Медведевой

Форвард «Динамо» Федор Смолов прокомментировал свои слова о возможном участии в «Ледниковом периоде» на Первом канале.

– Если бы ты реально залетел в «Ледниковый период», с кем бы ты пошел кататься и под какую музыку?

– Да ни с кем!

– Да как ни с кем?

– Это же прикол был. Конечно, нет.

– Ну давай чисто гипотетически?

– Ну с Медведевой Женей – мы уже знакомы, у нас вайб [атмосфера] есть, линк ап [связь]. Она – динамовец.

«Ледниковый период» – еженедельное телевизионное ледовое шоу на «Первом канале».

23-летняя Медведева – 2-кратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Она берет интервью у игроков «Динамо» для клубной пресс-службы.

Как в мире фигурного катания отреагировали на желание Смолова поучаствовать в «Ледниковом периоде»