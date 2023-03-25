Смолов хочет поучаствовать в «Ледниковом периоде» на Первом канале

Форвард «Динамо» Федор Смолов ответил на вопросы о предпочтениях в других видах спорта.

– Летом видела, как Саша Овечкин сыграл с вами в футбол. А в каком бы виде спорта ты бы хотел поучаствовать?

– Выберу баскетбол. Мне очень нравится НБА, слежу за ней. В хоккей, думаю, будет сложнее.

Хотя в детстве зимой в Саратове каждый день ходил на каток, так что кататься умею достаточно неплохо. Хотя, конечно, смотря с кем сравнивать.

– «Ледниковый период» ждeт.

– Если честно, просто не стал сразу раскрывать все карты. То, чего я ещe не делал, но хотел бы с точки зрения медийности, это, конечно, поучаствовать в «Ледниковом периоде» (смеeтся).