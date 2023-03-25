Смолов хочет поучаствовать в «Ледниковом периоде» на Первом канале

Форвард «Динамо» Федор Смолов ответил на вопросы о предпочтениях в других видах спорта.
– Летом видела, как Саша Овечкин сыграл с вами в футбол. А в каком бы виде спорта ты бы хотел поучаствовать?
– Выберу баскетбол. Мне очень нравится НБА, слежу за ней. В хоккей, думаю, будет сложнее.
Хотя в детстве зимой в Саратове каждый день ходил на каток, так что кататься умею достаточно неплохо. Хотя, конечно, смотря с кем сравнивать.
– «Ледниковый период» ждeт.
– Если честно, просто не стал сразу раскрывать все карты. То, чего я ещe не делал, но хотел бы с точки зрения медийности, это, конечно, поучаствовать в «Ледниковом периоде» (смеeтся).
- «Ледниковый период» – еженедельное телевизионное ледовое шоу на «Первом канале».
- В этом сезоне Смолов забил 9 голов и сделал 5 ассистов в 23 матчах.
Источник: сайт «Динамо»