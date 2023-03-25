Как в мире фигурного катания отреагировали на желание Смолова поучаствовать в «Ледниковом периоде»

На заявление Федора Смолова о желании поучаствовать в «Ледниковом периоде» на Первом канале отреагировали бывшие фигуристы и заслуженные тренеры.

«Если честно, просто не стал сразу раскрывать все карты. То, чего я ещe не делал, но хотел бы с точки зрения медийности, это, конечно, поучаствовать в «Ледниковом периоде», – сказал форвард «Динамо» в интервью Евгении Медведевой.

«Пусть говорит. У нас в «Ледниковом периоде» катались футболисты. Дима Сычeв был блестящий! Нигматуллин Руслан катался – тоже был хорош.

Ничего такого экстраординарного в этом нет. Пока нет никаких предпосылок, что сезон «Ледникового периода» ещe будет», – заявил Илья Авербух.

«Конечно, все были бы рады участию такой персоны в проекте. Но, во-первых, никто не знает, будет ли «Ледниковый период» в этом году. Во-вторых, не уверен, что с плотным графиком действующего футболиста у Фeдора получится найти время на тренировки и съeмки.

Мне кажется, это трудно выполнимо. А для начала нужно найти силы просто надеть конeчки и выйти попробовать», – сказал Алексей Ягудин.

«Пока я больше представляю Смолова на поле. Думаю, он ещe может принести пользу футболу. «Ледниковый период» от него не уйдeт.

Но мне было бы интересно посмотреть на него в шоу. Федя сможет!» – считает заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин.

«Конечно, мне было интересно посмотреть на Фeдора Смолова в «Ледниковом периоде». Почему бы и нет?

Но предложение нужно получить от Илюши Авербуха – это ведь его шоу. Могу только сказать, что шанс есть у каждого человека», – добавила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Фото: «Чемпионат», ТАСС, Global Look Press