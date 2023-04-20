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    • «Чувствовал какой-то подвох»: «Спартак» сделал подарок Геничу

    «Чувствовал какой-то подвох»: «Спартак» сделал подарок Геничу

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что «Спартак» подарил ему клубный бомбер.

    Московский клуб выпустил новую куртку на прошлой неделе, ее цена – 37 тысяч рублей.

    «Абсолютно будничный четверг... Пока не увидел в приложении, что «к вам едет курьер». Думаю, а что это меня спрашивают «где вы, сколько там будете, и т.д.»

    Чувствовал какой-то подвох, а оно вон как. Люблю такие сюрпризы! Ребята из отдела маркетинга «Спартака» – вы топ! Спасибо за классный подгон», – написал Генич в своем телеграм-канале.

    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ после 23 туров.
    • Вчера команда вылетела из Fonbet Кубка России от «Акрона».

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    Источник: телеграм-канал Константина Генича

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    Сегодня, 21:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13348

      R_a_i_n 13 минут назад

      А хде бо.жи с дерьмом и вентилятором?

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