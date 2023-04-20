«Чувствовал какой-то подвох»: «Спартак» сделал подарок Геничу

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что «Спартак» подарил ему клубный бомбер.

Московский клуб выпустил новую куртку на прошлой неделе, ее цена – 37 тысяч рублей.

«Абсолютно будничный четверг... Пока не увидел в приложении, что «к вам едет курьер». Думаю, а что это меня спрашивают «где вы, сколько там будете, и т.д.»

Чувствовал какой-то подвох, а оно вон как. Люблю такие сюрпризы! Ребята из отдела маркетинга «Спартака» – вы топ! Спасибо за классный подгон», – написал Генич в своем телеграм-канале.