«Спартак» выпустил новую клубную куртку за 37 тысяч рублей

«Спартак» сообщил о выпуске клубного бомбера (куртки).

Новинка уже есть в фирменных магазинах. Цена – 37 тысяч рублей.

«Рукава изделия выполнены из премиальной итальянской кожи, а передняя часть сделана из натуральной шерсти.

Создавая эту куртку, мы черпали вдохновение в студенческом спорте, а в качестве нашивок использовали символы любимого клуба.

Дух свободы и трофеи «Спартака», отраженные на бомбере, – это сочетание позволит сделать каждый день ярче», – говорится в пресс-релизе.