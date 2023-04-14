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    «Спартак» выпустил новую клубную куртку за 37 тысяч рублей

    «Спартак» сообщил о выпуске клубного бомбера (куртки).

    Новинка уже есть в фирменных магазинах. Цена – 37 тысяч рублей.

    «Рукава изделия выполнены из премиальной итальянской кожи, а передняя часть сделана из натуральной шерсти.

    Создавая эту куртку, мы черпали вдохновение в студенческом спорте, а в качестве нашивок использовали символы любимого клуба.

    Дух свободы и трофеи «Спартака», отраженные на бомбере, – это сочетание позволит сделать каждый день ярче», – говорится в пресс-релизе.

    • «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ после 22 туров.
    • В Fonbet Кубке России команда встретится с «Акроном».

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    Источник: сайт «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4099

      fakeid 13 минут назад

      уборщицы всей страны мечтают намотать такую тряпку на свои швабры! гы-гы!

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      Рейтинг: +1746

      ПалкоВводецъ (returned) 14 минут назад

      Опасно в России ходить в такой куртке, да ещё в таких позорных цветах. Оплюют ведь. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +18205

      paracetamol 24 минуты назад

      Все в цветах тухлой свинины.

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      Рейтинг: +13193

      R_a_i_n > paracetamol 20 минут назад

      Цвет тухлой свинины тускло-серый, у нее ужасный запах или кислый запах, она кашеобразная или слизистая. Помоему это описание обычного бо.жа)))

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