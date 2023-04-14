«Спартак» выпустил новую клубную куртку за 37 тысяч рублей

«Спартак» сообщил о выпуске клубного бомбера (куртки).
Новинка уже есть в фирменных магазинах. Цена – 37 тысяч рублей.
«Рукава изделия выполнены из премиальной итальянской кожи, а передняя часть сделана из натуральной шерсти.
Создавая эту куртку, мы черпали вдохновение в студенческом спорте, а в качестве нашивок использовали символы любимого клуба.
Дух свободы и трофеи «Спартака», отраженные на бомбере, – это сочетание позволит сделать каждый день ярче», – говорится в пресс-релизе.
- «Спартак» идет на 3-м месте в РПЛ после 22 туров.
- В Fonbet Кубке России команда встретится с «Акроном».
Источник: сайт «Спартака»