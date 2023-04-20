Анри дал совет «Арсеналу» перед важнейшим матчем с «Манчестер Сити» в АПЛ

Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри дал совет лондонскому клубу перед матчем с «Манчестер Сити» в 33-м туре АПЛ.
«Я с самого начала сезона говорил, что на эмоциях титул АПЛ не завоевывается. Так можно выиграть Кубок, Лигу чемпионов, может быть, даже чемпионат мира.
В последнее время «Арсенал» слишком эмоционален. Не нужно поддаваться эмоциям. Стоит сохранять спокойствие», – цитирует Анри CBS Sports.
- «Арсенал» лидирует в АПЛ после 31 тура.
- «Ман Сити» отстает на 4 очка, имея матч в запасе.
Источник: «Спорт-Экспресс»