Анри дал совет «Арсеналу» перед важнейшим матчем с «Манчестер Сити» в АПЛ

Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри дал совет лондонскому клубу перед матчем с «Манчестер Сити» в 33-м туре АПЛ.

«Я с самого начала сезона говорил, что на эмоциях титул АПЛ не завоевывается. Так можно выиграть Кубок, Лигу чемпионов, может быть, даже чемпионат мира.

В последнее время «Арсенал» слишком эмоционален. Не нужно поддаваться эмоциям. Стоит сохранять спокойствие», – цитирует Анри CBS Sports.