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    • Анри дал совет «Арсеналу» перед важнейшим матчем с «Манчестер Сити» в АПЛ

    Анри дал совет «Арсеналу» перед важнейшим матчем с «Манчестер Сити» в АПЛ

    Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри дал совет лондонскому клубу перед матчем с «Манчестер Сити» в 33-м туре АПЛ.

    «Я с самого начала сезона говорил, что на эмоциях титул АПЛ не завоевывается. Так можно выиграть Кубок, Лигу чемпионов, может быть, даже чемпионат мира.

    В последнее время «Арсенал» слишком эмоционален. Не нужно поддаваться эмоциям. Стоит сохранять спокойствие», – цитирует Анри CBS Sports.

    • «Арсенал» лидирует в АПЛ после 31 тура.
    • «Ман Сити» отстает на 4 очка, имея матч в запасе.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17462

      Garrincha58 49 минут назад

      Арсенал сдулся а МС сейчас на подъёме

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