Быстров: «Локомотив» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство»

Владимир Быстров высоко оценил потенциал «Локомотива».
«Локомотив» в последнее время на ходу! Пришли новые футболисты, Галактионов смог создать коллектив. Тяжело играть с таким соперником.
«Локо» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году. Сейчас пусть барахтаются: высоко они не поднимутся, ниже тоже не опустятся. Вот в следующем году посмотрим, когда будет давление», – сказал Быстров.
- «Локо» набрал 28 очков в 23 турах РПЛ и занимает 10-е место в таблице лиги.
- После зимней паузы команда не выиграла в чемпионате только у «Зенита».
Источник: «Спорт-Экспресс»