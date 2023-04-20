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    Быстров: «Локомотив» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство»

    Владимир Быстров высоко оценил потенциал «Локомотива».

    «Локомотив» в последнее время на ходу! Пришли новые футболисты, Галактионов смог создать коллектив. Тяжело играть с таким соперником.

    «Локо» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году. Сейчас пусть барахтаются: высоко они не поднимутся, ниже тоже не опустятся. Вот в следующем году посмотрим, когда будет давление», – сказал Быстров.

    • «Локо» набрал 28 очков в 23 турах РПЛ и занимает 10-е место в таблице лиги.
    • После зимней паузы команда не выиграла в чемпионате только у «Зенита».

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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