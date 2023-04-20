Быстров: «Локомотив» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство»

Владимир Быстров высоко оценил потенциал «Локомотива».

«Локомотив» в последнее время на ходу! Пришли новые футболисты, Галактионов смог создать коллектив. Тяжело играть с таким соперником.

«Локо» собрал команду, которая должна бороться за чемпионство в следующем году. Сейчас пусть барахтаются: высоко они не поднимутся, ниже тоже не опустятся. Вот в следующем году посмотрим, когда будет давление», – сказал Быстров.