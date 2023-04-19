Мэр Жигулевска: «Матч со «Спартаком» – это как приезд Путина»

Мэр Жигулeвска Илья Сухих сравнил кубковый домашний матч местного «Акрона» против «Спартака» с визитом президента России Владимира Путина.

– Матч со «Спартаком» – главное событие за всю историю Жигулeвска?

– Отвечу как коренной житель города. До реконструкции нашего замечательного «Кристалла» это был обычный стадион с открытыми трибунами, построенный во времена СССР. Я помню разрушенные трибуны, сломанные скамейки. Было поле, на котором играли трудовые коллективы города. Самой крутой была команда «Жигулeвская ГЭС». Когда стадион уже отстроили, к «Акрону» приехали «Крылья Советов». Мы думали: «Вот это событие, вот это праздник для города!»

Я вспоминал: во времена, когда мы учились в школе и ходили на стадион на физкультуру, могли ли мы подумать, что здесь будет играть кто-то круче «Жигулeвской ГЭС»? А теперь приезжает «Спартак»! Мы и подумать не могли, что «Спартак» приедет в Жигулeвск. Последнее такое знаковое событие – это, наверное, приезд Владимира Владимировича Путина в село Ширяево в 2000 году.