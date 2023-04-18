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  • Мостовой: «Формат Кубка России долго будет у нас в иронических снах. Логику понять невозможно»

Мостовой: «Формат Кубка России долго будет у нас в иронических снах. Логику понять невозможно»

18 апреля 2023, 23:34
5

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал Fonbet Кубка России.

«Тот формат, который кому-то взбрел в голову, думаю, еще долго будет у нас в иронических снах отражаться. Команды вылетают, а потом они дальше играют. Логику до сих пор понять невозможно.

Вот завтра, представляете, «Акрон» проигрывает «Спартаку», «Спартак» идет дальше. «Акрон», который уже прошел такой путь, выбил три московские команды, сядет и будет смотреть телевизор. А «Спартак», который вылетел до этого, идет дальше.

Если «Акрон» выиграет у «Спартака», у них будет только один вопрос: мы до финала-то дойдем или нет, когда уже там? Я уже смеюсь.

У нас есть команды в РПЛ, которые могут играть в ФНЛ, и есть в ФНЛ команды, которые могут спокойно играть в РПЛ. В любых странах есть клубы, которые выстреливают и доходят до финала, полуфинала. По нормальной системе, а не по такой, как придумали у нас», – сказал Мостовой.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Кубок Мостовой Александр
Комментарии (5)
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neim
1681877996
Жертвы ЕГ придумали этот формат Кубка. На другое не способны.
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ароба
1681881503
Согласен с Мостовой
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dema 777
1681896996
что бы выиграть кубок команде 1 лиги помимо группового этапа надо обыграть 7 команд чисто из вышки. это абсурд и на сто процентов не реально.Вопрос... зачем командам 1 и 2 лиги тратить силы на это бесцельное .овно?
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