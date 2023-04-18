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    Мостовой: «Формат Кубка России долго будет у нас в иронических снах. Логику понять невозможно»

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал Fonbet Кубка России.

    «Тот формат, который кому-то взбрел в голову, думаю, еще долго будет у нас в иронических снах отражаться. Команды вылетают, а потом они дальше играют. Логику до сих пор понять невозможно.

    Вот завтра, представляете, «Акрон» проигрывает «Спартаку», «Спартак» идет дальше. «Акрон», который уже прошел такой путь, выбил три московские команды, сядет и будет смотреть телевизор. А «Спартак», который вылетел до этого, идет дальше.

    Если «Акрон» выиграет у «Спартака», у них будет только один вопрос: мы до финала-то дойдем или нет, когда уже там? Я уже смеюсь.

    У нас есть команды в РПЛ, которые могут играть в ФНЛ, и есть в ФНЛ команды, которые могут спокойно играть в РПЛ. В любых странах есть клубы, которые выстреливают и доходят до финала, полуфинала. По нормальной системе, а не по такой, как придумали у нас», – сказал Мостовой.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    18.04.2023 23:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4239

      fakeid 10 минут назад

      ну добавили кучу игр, а толку мало. лучше бы дополнительно кубок лиги ввели, или расширили рпл до 18-20 команд.

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