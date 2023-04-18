Мостовой: «Формат Кубка России долго будет у нас в иронических снах. Логику понять невозможно»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой раскритиковал Fonbet Кубка России.

«Тот формат, который кому-то взбрел в голову, думаю, еще долго будет у нас в иронических снах отражаться. Команды вылетают, а потом они дальше играют. Логику до сих пор понять невозможно.

Вот завтра, представляете, «Акрон» проигрывает «Спартаку», «Спартак» идет дальше. «Акрон», который уже прошел такой путь, выбил три московские команды, сядет и будет смотреть телевизор. А «Спартак», который вылетел до этого, идет дальше.

Если «Акрон» выиграет у «Спартака», у них будет только один вопрос: мы до финала-то дойдем или нет, когда уже там? Я уже смеюсь.

У нас есть команды в РПЛ, которые могут играть в ФНЛ, и есть в ФНЛ команды, которые могут спокойно играть в РПЛ. В любых странах есть клубы, которые выстреливают и доходят до финала, полуфинала. По нормальной системе, а не по такой, как придумали у нас», – сказал Мостовой.