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    Кавазашвили призвал распустить сборную России после отказа от участия в турнире CAFA

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал решение сборной России отказаться от участия в турнире азиатских сборных.

    «Посоветую тогда распустить сборную команду России. Зачем она тогда нужна? Так что наши сборники, без игр в международных матчах, на уровне сборных команд являются лучшими в мире футболистами.

    Пускай в памяти останется то, что сборная России — это самая сильная команда в мире и им нигде не надо играть! С большим приветом от единственного вратаря бронзового призера чемпионата мира», — сказал Кавазашвили.

    • В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Его спонсором будет «Газпром».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    18.04.2023 22:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1698

      Fialet 6 минут назад

      Кавказашвили прав.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4239

      fakeid 25 минут назад

      отказ от этого странного турнира не означает отказ от товарняков с сербией, например.

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