Кавазашвили призвал распустить сборную России после отказа от участия в турнире CAFA

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал решение сборной России отказаться от участия в турнире азиатских сборных.

«Посоветую тогда распустить сборную команду России. Зачем она тогда нужна? Так что наши сборники, без игр в международных матчах, на уровне сборных команд являются лучшими в мире футболистами.

Пускай в памяти останется то, что сборная России — это самая сильная команда в мире и им нигде не надо играть! С большим приветом от единственного вратаря бронзового призера чемпионата мира», — сказал Кавазашвили.