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  • Кавазашвили призвал распустить сборную России после отказа от участия в турнире CAFA

Кавазашвили призвал распустить сборную России после отказа от участия в турнире CAFA

18 апреля 2023, 22:55
6

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили раскритиковал решение сборной России отказаться от участия в турнире азиатских сборных.

«Посоветую тогда распустить сборную команду России. Зачем она тогда нужна? Так что наши сборники, без игр в международных матчах, на уровне сборных команд являются лучшими в мире футболистами.

Пускай в памяти останется то, что сборная России — это самая сильная команда в мире и им нигде не надо играть! С большим приветом от единственного вратаря бронзового призера чемпионата мира», — сказал Кавазашвили.

  • В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
  • Чемпионат CAFA пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
  • Его спонсором будет «Газпром».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Россия Кавазашвили Анзор
Комментарии (6)
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Fialet
1681851217
Кавказашвили прав.
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эд100
1681858935
сколько самомнения и самолюбования..., старость не радость
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ЮНик
1681872739
Эта бронзовая медаль, вообще то деревянная. В матче за третье место на ЧМ в 1966 году сборная СССР проиграла и заняла четвёртое.
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Алекс636363
1681874507
побоялись занять третье место после ирана и узбекистана)) мудаки
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Garrincha58
1681884189
да им финал кубка важней чтобы Шпартак взял очередную чашку
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