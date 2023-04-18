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Сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA

18 апреля 2023, 20:18
6

Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России отказалась от участия в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

«Сборная России не сыграет на турнире CAFA. Официально уже отказались. Такое решение было принято по ряду причин. Мы благодарны коллегам за приглашение. Долго обсуждали, но не все условия нас устроили до конца», – сказал Митрофанов.

  • В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
  • Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
  • Его спонсором будет «Газпром».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия
Комментарии (6)
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BRO_football
1681838827
Да уж... Митрофанов думает, что у России ещё будет выбор участвовать в том или ином турнире или не участвовать. Так и будут ещё несколько лет перебиваться товарищескими матчами. Позорище.
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Lilipyt
1681839199
Сами создали турнир для сборной да еще спонсируем, а потом выходим. Это что за растрата ни за фиг собачий.
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Alex860
1681840007
А сколько сопель было на различных сайтах. В конце уже реально на нервы действовали
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lipatov32
1681840586
ЦЫрк МлЯ шапито! Болото гребаное! Играем в болоте и не дергаемся никуда! Сцарю спасибо! Футбол у нас был и так мертвый, а теперь уже не откачать даже!
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vmonomah17
1681843785
Просто испугались, что могут и в этом второсортном чемпионате обоср...ся)))
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Napaleon Banapart
1681844733
Не хочу обидеть болельщиков сборных Афганистана Туркменистана и других ...станов но как то стремно что ли выглядела вся эта затея.
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