Сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA

Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России отказалась от участия в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

«Сборная России не сыграет на турнире CAFA. Официально уже отказались. Такое решение было принято по ряду причин. Мы благодарны коллегам за приглашение. Долго обсуждали, но не все условия нас устроили до конца», – сказал Митрофанов.