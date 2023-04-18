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    Сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA

    Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России отказалась от участия в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).

    «Сборная России не сыграет на турнире CAFA. Официально уже отказались. Такое решение было принято по ряду причин. Мы благодарны коллегам за приглашение. Долго обсуждали, но не все условия нас устроили до конца», – сказал Митрофанов.

    • В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
    • Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
    • Его спонсором будет «Газпром».

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +474

      lipatov32 21 минуту назад

      ЦЫрк МлЯ шапито! Болото гребаное! Играем в болоте и не дергаемся никуда! Сцарю спасибо! Футбол у нас был и так мертвый, а теперь уже не откачать даже!

      0
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      Рейтинг: +12

      Alex860 31 минуту назад

      А сколько сопель было на различных сайтах. В конце уже реально на нервы действовали

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      Рейтинг: +1063

      Спартач80 37 минут назад

      И зачем отказались?...Либерда немытая решает....

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      Рейтинг: +1392

      Lilipyt 44 минуты назад

      Сами создали турнир для сборной да еще спонсируем, а потом выходим. Это что за растрата ни за фиг собачий.

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      Рейтинг: +12171

      BRO_football 51 минуту назад

      Да уж... Митрофанов думает, что у России ещё будет выбор участвовать в том или ином турнире или не участвовать.
      Так и будут ещё несколько лет перебиваться товарищескими матчами. Позорище.

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