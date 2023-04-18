Сборная России отказалась от участия в чемпионате CAFA

ЦЫрк МлЯ шапито! Болото гребаное! Играем в болоте и не дергаемся никуда! Сцарю спасибо! Футбол у нас был и так мертвый, а теперь уже не откачать даже!
Генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что сборная России отказалась от участия в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной ассоциации (CAFA).
«Сборная России не сыграет на турнире CAFA. Официально уже отказались. Такое решение было принято по ряду причин. Мы благодарны коллегам за приглашение. Долго обсуждали, но не все условия нас устроили до конца», – сказал Митрофанов.
- В турнире сыграют Таджикистан, Иран, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан и Афганистан.
- Турнир пройдет с 9 по 21 июня 2023 года в Ташкенте и Бишкеке.
- Его спонсором будет «Газпром».