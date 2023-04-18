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    В «Пари НН» назвали единственную причину увольнения Горлова

    Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов объяснил увольнение Артема Горлова с поста главного тренера клуба.

    «Мы расстались с Артемом Горловым только из-за результатов. Компенсацию мы ему всю выплатили по контракту.

    Мы недовольны результатом, но к Горлову хорошо относились и хорошо относимся. Считаю, что в ближайшем будущем он станет достаточно большим тренером», — сказал Измайлов.

    • 35-летний Горлов проработал в «Пари НН» 3 месяца.
    • Его сменил Сергей Юран.
    • «Пари НН» идет на 13-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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