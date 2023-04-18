В «Пари НН» назвали единственную причину увольнения Горлова

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов объяснил увольнение Артема Горлова с поста главного тренера клуба.

«Мы расстались с Артемом Горловым только из-за результатов. Компенсацию мы ему всю выплатили по контракту.

Мы недовольны результатом, но к Горлову хорошо относились и хорошо относимся. Считаю, что в ближайшем будущем он станет достаточно большим тренером», — сказал Измайлов.