Горлов назвал причину увольнения из «Торпедо»

Бывший главный тренер «Торпедо» Артем Горлов считает, что ему удалось создать плацдарм для побед команды в весенней части чемпионата.

Во вторник «Торпедо» объявило, что клуб и 36‑летний специалист договорились о расторжении контракта. Горлов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «черно‑белых» в октябре 2023 года, а 8 ноября утвержден в должности. Ранее он тренировал нижегородский «Пари НН» и красноярский «Енисей».

«В связи с продажей клуба в январе и приходом новых владельцев, новой команды руководителей и сотрудников эти вещи были очевидны. Обид, конечно, никаких нет, наоборот, благодарен предыдущим владельцам и президенту.

Те процессы, которые шли, были правильные, клуб сильно развивался внутри, была уверенность в решении задач после зимней подготовки. За месяц, что я руководил командой, удалось создать правильную атмосферу, объединить ребят, создать плацдарм для будущих побед в весенней части чемпионата.

Очень благодарен потрясающим игрокам и персоналу за отношение к делу и футболу, за терпение и создание семейной обстановки. Они по‑настоящему талантливы. Очевидно, что их ждут хорошие карьеры и результаты.

Отдельно хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку, пожелать им терпения и веры в великий клуб! Отдельное спасибо президенту [Ярославу Савину], очень талантливому руководителю. За короткое время удалось создать коллектив единомышленников и организовать их», – сказал 36-летний Горлов.