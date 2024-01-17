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    Горлов назвал причину увольнения из «Торпедо»

    Бывший главный тренер «Торпедо» Артем Горлов считает, что ему удалось создать плацдарм для побед команды в весенней части чемпионата.

    Во вторник «Торпедо» объявило, что клуб и 36‑летний специалист договорились о расторжении контракта. Горлов был назначен исполняющим обязанности главного тренера «черно‑белых» в октябре 2023 года, а 8 ноября утвержден в должности. Ранее он тренировал нижегородский «Пари НН» и красноярский «Енисей».

    «В связи с продажей клуба в январе и приходом новых владельцев, новой команды руководителей и сотрудников эти вещи были очевидны. Обид, конечно, никаких нет, наоборот, благодарен предыдущим владельцам и президенту.

    Те процессы, которые шли, были правильные, клуб сильно развивался внутри, была уверенность в решении задач после зимней подготовки. За месяц, что я руководил командой, удалось создать правильную атмосферу, объединить ребят, создать плацдарм для будущих побед в весенней части чемпионата.

    Очень благодарен потрясающим игрокам и персоналу за отношение к делу и футболу, за терпение и создание семейной обстановки. Они по‑настоящему талантливы. Очевидно, что их ждут хорошие карьеры и результаты.

    Отдельно хотелось бы поблагодарить болельщиков за поддержку, пожелать им терпения и веры в великий клуб! Отдельное спасибо президенту [Ярославу Савину], очень талантливому руководителю. За короткое время удалось создать коллектив единомышленников и организовать их», – сказал 36-летний Горлов.

    • «Торпедо» занимает 8 место в Первой лиге, набрав 27 очков в 20 матчах.
    • Горлов в июле 2023 года стал в «Торпедо» помощником главного тренера, в октябре был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а 8 ноября утвержден в должности.
    • Ожидается, что московский клуб возглавит Олег Кононов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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