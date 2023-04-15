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    Кутепов: «Спартак» отскочил в матче с «Торпедо»

    Защитник «Торпедо» Илья Кутепов поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

    • «Спартак» доигрывал матч вдевятером.
    • В 1-м тайме в пользу «Спартака» назначили 3 пенальти.
    • Кутепов ранее играл за «Спартак».

    «Было ли такое, что за тайм три пенальти ставят? Теперь бывало. Не знаю, были ли они, потому что повтор не видел.

    Как я могу быть доволен игрой? Мы проиграли. Как можно быть довольным, когда проиграл? Можно проиграть 0:6 и быть довольным? Нет, конечно. При такой игре немного не повезло нам.

    Понимаем все требования тренера. Видите, как играем? «Спартак» отбивается на последних минутах. «Спартак» отскочил? Конечно (смеeтся)» – сказал Кутепов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.04.2023 22:38
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: -140

      diamondfan 1 час назад

      Спартак - ШЛАК!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +489

      FCSpartakM 1 час назад

      Спартак отбивается на последних минутах с -2 игроками? он идиот или да?

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