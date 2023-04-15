Кутепов: «Спартак» отскочил в матче с «Торпедо»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

«Спартак» доигрывал матч вдевятером.

В 1-м тайме в пользу «Спартака» назначили 3 пенальти.

Кутепов ранее играл за «Спартак».

«Было ли такое, что за тайм три пенальти ставят? Теперь бывало. Не знаю, были ли они, потому что повтор не видел.

Как я могу быть доволен игрой? Мы проиграли. Как можно быть довольным, когда проиграл? Можно проиграть 0:6 и быть довольным? Нет, конечно. При такой игре немного не повезло нам.

Понимаем все требования тренера. Видите, как играем? «Спартак» отбивается на последних минутах. «Спартак» отскочил? Конечно (смеeтся)» – сказал Кутепов.