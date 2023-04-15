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Кутепов: «Спартак» отскочил в матче с «Торпедо»

15 апреля 2023, 22:38
8

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов поделился впечатлениями от матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).

  • «Спартак» доигрывал матч вдевятером.
  • В 1-м тайме в пользу «Спартака» назначили 3 пенальти.
  • Кутепов ранее играл за «Спартак».

«Было ли такое, что за тайм три пенальти ставят? Теперь бывало. Не знаю, были ли они, потому что повтор не видел.

Как я могу быть доволен игрой? Мы проиграли. Как можно быть довольным, когда проиграл? Можно проиграть 0:6 и быть довольным? Нет, конечно. При такой игре немного не повезло нам.

Понимаем все требования тренера. Видите, как играем? «Спартак» отбивается на последних минутах. «Спартак» отскочил? Конечно (смеeтся)» – сказал Кутепов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Торпедо Кутепов Илья
Комментарии (8)
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FCSpartakM
1681589129
Спартак отбивается на последних минутах с -2 игроками? он идиот или да?
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diamondfan
1681590103
Спартак - ШЛАК!
Ответить
diamondfan
1681590158
(***********)
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Опорник84
1681620137
Мастер спорта международного класса. Это не писюн собачий.
Ответить
ScarlettOgusania
1681630165
Шадыханов плохой судья, во втором тайме стал не замечать нарушений правил со стороны игроков торпедо, после 3 пеналей словно "извинился" двумя удалениями игроков Спартака, беспредельщик!
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Solist345345
1681631324
Заслуженный мастер спорта с лавки Торпедо вещает.
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SLADE2019
1681631610
Очередная хреновая, извиняюсь за выражение и позорная по содержанию игра Спартака. В принципе отскочили. Грубо нарушать правила в матче с таким соперником и ловить две красные карточки - показатель низкого качества игры.
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Diminio
1681670154
А кто есть такой Кутяпов?
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