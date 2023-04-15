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    Абаскаль высказался об обратной замене Зиньковского

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал обратную замену своего полузащитника Антона Зиньковского в матче 23-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:2).

    • Зиньковский вышел на поле на 64-й минуте, а заменили его обратно после того как «Спартак» остался вдевятером.

    «Я первый, кто сожалеет, что Зиньковского надо было заменить обратно. Антон — очень важный игрок для команды, когда он находится в хорошей форме и сконцентрирован. Были матчи, когда он выходил и отлично себя показывал. Это футболист, который может решить исход матча. Ему надо приобретать стабильность, чтобы регулярно показывать свой уровень», – сказал Абаскаль.

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    Источник: «Чемпионат»

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    15.04.2023 22:31
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33652

      oyabun 1 час назад

      Так по какой причине заменил обратно?

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