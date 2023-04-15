Абаскаль высказался об обратной замене Зиньковского

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль прокомментировал обратную замену своего полузащитника Антона Зиньковского в матче 23-го тура РПЛ против «Торпедо» (1:2).

Зиньковский вышел на поле на 64-й минуте, а заменили его обратно после того как «Спартак» остался вдевятером.

«Я первый, кто сожалеет, что Зиньковского надо было заменить обратно. Антон — очень важный игрок для команды, когда он находится в хорошей форме и сконцентрирован. Были матчи, когда он выходил и отлично себя показывал. Это футболист, который может решить исход матча. Ему надо приобретать стабильность, чтобы регулярно показывать свой уровень», – сказал Абаскаль.