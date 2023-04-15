Бундеслига. «Бавария» и «Боруссия» Д потеряли очки

«Бавария» в 28-м туре Бундеслиги не смогла победить дома «Хоффенхайм». У хозяев единственный гол забил защитник Бенжамен Павар.

В другой встрече дортмундская «Боруссия» вела 2:0 против «Штутгарта», но преимущество упустила.

Мюнхенцы лидируют в таблице. «Боруссия» отстает на два очка.

Германия. Бундеслига. 28-й тур

Бавария – Хоффенхайм – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Павар, 17; 1:1 – Крамарич, 71.

Штутгарт – Боруссия Д – 3:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Аллер, 26; 0:2 – Мален, 33; 1:2 – Кулибали, 78; 2:2 – Вагноман, 84; 2:3 – Рейна, 90+3; 3:3 – Вамангитука, 90+7.

Удаления: Мавропанос, 39 (вторая ж.к.) – нет.

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