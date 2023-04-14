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    В сборной Ирака считают «Газпром Арену» лучшим стадионом Европы

    Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал, насколько команде понравилась «Газпром Арена», где иракцы в марте провели товарищеский матч с Россией (0:2).

    «Стадион в Санкт-Петербурге — лучший в Европе! Иракская футбольная делегация и сами футболисты просто в восторге от арены. Мы остались довольны всеми условиями и надеемся еще сыграть на этом стадионе. Несмотря на изоляцию российского футбола, «Газпром Арена» — топовый стадион, это мировой уровень, у которого нет аналога в Европе», – сказал Имад.

    • Россия сыграла дома впервые с 2021 года.
    • Команда отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
    • «Газпром Арена» принимала матчи ЧМ-2018, Евро-2020.

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    Источник: Sport24

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