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  • В сборной Ирака считают «Газпром Арену» лучшим стадионом Европы

В сборной Ирака считают «Газпром Арену» лучшим стадионом Европы

14 апреля 2023, 20:49
2

Пресс-секретарь сборной Ирака Мохаммед Имад рассказал, насколько команде понравилась «Газпром Арена», где иракцы в марте провели товарищеский матч с Россией (0:2).

«Стадион в Санкт-Петербурге — лучший в Европе! Иракская футбольная делегация и сами футболисты просто в восторге от арены. Мы остались довольны всеми условиями и надеемся еще сыграть на этом стадионе. Несмотря на изоляцию российского футбола, «Газпром Арена» — топовый стадион, это мировой уровень, у которого нет аналога в Европе», – сказал Имад.

  • Россия сыграла дома впервые с 2021 года.
  • Команда отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.
  • «Газпром Арена» принимала матчи ЧМ-2018, Евро-2020.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Ирак Зенит
Комментарии (2)
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paracetamol
1681498551
Прозрели арапы!
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SLADE2019
1681546709
Очередная важнейшая футбольная новость на Бомбардире. Ну считают, и пусть считают.
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