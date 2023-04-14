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    «Мое волшебное зелье»: Холанд показал, что пьет для поддержания формы

    Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд бьет рекорд за рекордом.

    На этой неделе он превзошел достижение, которое держалось 20 лет.

    Многие задаются вопросом: в чем секрет результативности норвежца?

    А Эрлинг объясняет свои невероятные результаты употреблением продукта, который есть почти во всех холодильниках мира.

    «Я и мое волшебное зелье», – написал Холанд в соцсетях, прикрепив серию фотографий с молоком в руках.

    Фото: твиттер Эрлинга Холанда

    В соцсетях высмеяли новую прическу Холанда – его сравнили с Гретой Тунберг

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    Источник: твиттер Эрлинга Холанда

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    Сегодня, 16:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2438

      Maxi_7 43 минуты назад

      Однако мало кому известно, что это ... грудное молоко...)
      Холланд - гроза матерей)

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