«Мое волшебное зелье»: Холанд показал, что пьет для поддержания формы

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд бьет рекорд за рекордом.
На этой неделе он превзошел достижение, которое держалось 20 лет.
Многие задаются вопросом: в чем секрет результативности норвежца?
А Эрлинг объясняет свои невероятные результаты употреблением продукта, который есть почти во всех холодильниках мира.
«Я и мое волшебное зелье», – написал Холанд в соцсетях, прикрепив серию фотографий с молоком в руках.
Фото: твиттер Эрлинга Холанда
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Источник: твиттер Эрлинга Холанда