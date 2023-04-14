«Мое волшебное зелье»: Холанд показал, что пьет для поддержания формы

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд бьет рекорд за рекордом.

На этой неделе он превзошел достижение, которое держалось 20 лет.

Многие задаются вопросом: в чем секрет результативности норвежца?

А Эрлинг объясняет свои невероятные результаты употреблением продукта, который есть почти во всех холодильниках мира.

«Я и мое волшебное зелье», – написал Холанд в соцсетях, прикрепив серию фотографий с молоком в руках.

Фото: твиттер Эрлинга Холанда

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