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    Холанд побил рекорд по голам, который держался 20 лет

    Нападающий «Ман Сити» Эрлинг Холанд отличился в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:0).

    22-летний норвежец забил 45-й гол в сезоне-2022/23. Холанд побил рекорд по голам во всех соревнованиях за один сезон для футболиста из АПЛ.

    Предыдущий рекорд – 44 гола – принадлежал Мохамеду Салаху (2017/18) и Руду ван Нистелрою (2002/03) и держался 20 лет.

    • Холанд перешел в «Ман Сити» летом из «Боруссии» Д.
    • Его рыночная стоимость – 170 миллионов евро.

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    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4060

      fakeid 15 минут назад

      но мяч-то, как мы все знаем, всё равно отдадут гному.

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