Холанд побил рекорд по голам, который держался 20 лет

Нападающий «Ман Сити» Эрлинг Холанд отличился в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (3:0).

22-летний норвежец забил 45-й гол в сезоне-2022/23. Холанд побил рекорд по голам во всех соревнованиях за один сезон для футболиста из АПЛ.

Предыдущий рекорд – 44 гола – принадлежал Мохамеду Салаху (2017/18) и Руду ван Нистелрою (2002/03) и держался 20 лет.