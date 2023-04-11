В соцсетях высмеяли новую прическу Холанда – его сравнили с Гретой Тунберг

«Манчестер Сити» готовится к важнейшему матчу с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.
И тут внимание на себя забирает Эрлинг Холанд, точнее его новая прическа.
22-летний норвежец не впервые заплетает косички, но в этот раз ему досталось в соцсетях за такой имидж.
«Братан, ты похож на девятилетнюю девчонку», – пишут в соцсетях про Холанда.
«Грета стала очень высокой, не так ли?» – написал другой пользователь, сравнив футболиста с активисткой Гретой Тунберг.
Были и положительные отзывы о прическе форварда «Сити». «Викинг вернулся», – заметил один из болельщиков.
Фото: The Sun
Источник: The Sun