В соцсетях высмеяли новую прическу Холанда – его сравнили с Гретой Тунберг

«Манчестер Сити» готовится к важнейшему матчу с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

И тут внимание на себя забирает Эрлинг Холанд, точнее его новая прическа.

22-летний норвежец не впервые заплетает косички, но в этот раз ему досталось в соцсетях за такой имидж.

«Братан, ты похож на девятилетнюю девчонку», – пишут в соцсетях про Холанда.

«Грета стала очень высокой, не так ли?» – написал другой пользователь, сравнив футболиста с активисткой Гретой Тунберг.

Были и положительные отзывы о прическе форварда «Сити». «Викинг вернулся», – заметил один из болельщиков.

Фото: The Sun