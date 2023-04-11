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  • В соцсетях высмеяли новую прическу Холанда – его сравнили с Гретой Тунберг

В соцсетях высмеяли новую прическу Холанда – его сравнили с Гретой Тунберг

11 апреля 2023, 14:59
6

«Манчестер Сити» готовится к важнейшему матчу с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

И тут внимание на себя забирает Эрлинг Холанд, точнее его новая прическа.

22-летний норвежец не впервые заплетает косички, но в этот раз ему досталось в соцсетях за такой имидж.

«Братан, ты похож на девятилетнюю девчонку», – пишут в соцсетях про Холанда.

«Грета стала очень высокой, не так ли?» – написал другой пользователь, сравнив футболиста с активисткой Гретой Тунберг.

Были и положительные отзывы о прическе форварда «Сити». «Викинг вернулся», – заметил один из болельщиков.

Фото: The Sun

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Источник: The Sun
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Холанд Эрлинг
Комментарии (6)
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jek718875
1681215477
Прича гейропейца
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ilichkadr
1681217006
Хочется любви, но просто ужасно Я ищу девушку, с косичками «раста» Сколько не пытался жить нормально — Всё напрасно
Ответить
Axe111
1681217777
Алёнушка
Ответить
Аndrew
1681218061
Холанд ненавязчиво всем намекает, что он не гетеро.
Ответить
jek718875
1681219070
Прича называется: я у мамы дурочка
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ArReal
1681223619
Че только не сделаешь, когда денег мало, а это контракты...
Ответить
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