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    В соцсетях высмеяли новую прическу Холанда – его сравнили с Гретой Тунберг

    «Манчестер Сити» готовится к важнейшему матчу с «Баварией» в 1/4 финала Лиги чемпионов.

    И тут внимание на себя забирает Эрлинг Холанд, точнее его новая прическа.

    22-летний норвежец не впервые заплетает косички, но в этот раз ему досталось в соцсетях за такой имидж.

    «Братан, ты похож на девятилетнюю девчонку», – пишут в соцсетях про Холанда.

    «Грета стала очень высокой, не так ли?» – написал другой пользователь, сравнив футболиста с активисткой Гретой Тунберг.

    Были и положительные отзывы о прическе форварда «Сити». «Викинг вернулся», – заметил один из болельщиков.

    Фото: The Sun

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    Источник: The Sun

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    Сегодня, 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      jek718875 23 минуты назад

      Прича гейропейца

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