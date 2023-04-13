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  • Канчельскис раскритиковал РФС: «Россия должна играть с Бразилией, а не с Ираком»

Канчельскис раскритиковал РФС: «Россия должна играть с Бразилией, а не с Ираком»

13 апреля 2023, 16:57
4

Бывший футболист «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал РФС за выбор соперников для сборной России.

«Есть ощущение, что РФС недорабатывает. Соперники у сборной в товарищеских матчах оставляют желать лучшего. Договорились еще раз с Ираком? Ну, молодцы. Пусть гордятся этим достижением.

По хорошему, Сборная России должна играть товарищеские матчи с Бразилией, а не с Ираком — тогда этому можно будет радоваться. С нами не хочет играть только Европа. Но есть Латинская Америка, Африка и так далее. Можно найти соперников посолиднее, чем Ирак», — сказал Канчельскис.

  • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
  • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
  • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Бразилия Ирак Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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R_a_i_n
1681394552
Мы в хорошие времена не играли с ними.
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моэм
1681400746
Даже в лучшие времена за игру с Бразилией надо было предложить хорошие бабки , а сейчас , во время санкций , они и вовсе могут заломить немеряно ....тут Андрюша или косит под дурачка или и вправду дурак .
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cska1948
1681403448
Канчельскис должен понимать, что для Бразилии наша сборная ДНО похлеще, чем для нас Ирак. Или Канчельскис не знает как мы влетаем бразильцам и с какими потугами обыгрываем Ирак? Так что нечего нос задирать.
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VVM1964
1681408905
Можно подумать, что со сменой партнеров у сборной России появится стимул и мы увидим искрометную игру ..., а если нет, то какая разница с кем устраивать эти никчемные покатушки .
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