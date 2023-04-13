Канчельскис раскритиковал РФС: «Россия должна играть с Бразилией, а не с Ираком»

Бывший футболист «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал РФС за выбор соперников для сборной России.

«Есть ощущение, что РФС недорабатывает. Соперники у сборной в товарищеских матчах оставляют желать лучшего. Договорились еще раз с Ираком? Ну, молодцы. Пусть гордятся этим достижением.

По хорошему, Сборная России должна играть товарищеские матчи с Бразилией, а не с Ираком — тогда этому можно будет радоваться. С нами не хочет играть только Европа. Но есть Латинская Америка, Африка и так далее. Можно найти соперников посолиднее, чем Ирак», — сказал Канчельскис.