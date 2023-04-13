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    Канчельскис раскритиковал РФС: «Россия должна играть с Бразилией, а не с Ираком»

    Бывший футболист «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал РФС за выбор соперников для сборной России.

    «Есть ощущение, что РФС недорабатывает. Соперники у сборной в товарищеских матчах оставляют желать лучшего. Договорились еще раз с Ираком? Ну, молодцы. Пусть гордятся этим достижением.

    По хорошему, Сборная России должна играть товарищеские матчи с Бразилией, а не с Ираком — тогда этому можно будет радоваться. С нами не хочет играть только Европа. Но есть Латинская Америка, Африка и так далее. Можно найти соперников посолиднее, чем Ирак», — сказал Канчельскис.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
    • Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
    • Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +14324

      Алексей З 12 минут назад

      Вопрос конечно интересный !!!
      Кого перед ЧМ-18 к нам только не привозили, ну раскошельтесь .
      С Африкой также можно попробовать договориться.
      Канчельскис прав , РФС шевелите булками.

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      Рейтинг: +13155

      R_a_i_n 23 минуты назад

      Мы в хорошие времена не играли с ними.

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