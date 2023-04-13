Канчельскис раскритиковал РФС: «Россия должна играть с Бразилией, а не с Ираком»

Бывший футболист «МЮ» Андрей Канчельскис раскритиковал РФС за выбор соперников для сборной России.
«Есть ощущение, что РФС недорабатывает. Соперники у сборной в товарищеских матчах оставляют желать лучшего. Договорились еще раз с Ираком? Ну, молодцы. Пусть гордятся этим достижением.
По хорошему, Сборная России должна играть товарищеские матчи с Бразилией, а не с Ираком — тогда этому можно будет радоваться. С нами не хочет играть только Европа. Но есть Латинская Америка, Африка и так далее. Можно найти соперников посолиднее, чем Ирак», — сказал Канчельскис.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА на неопределенный срок.
- Команда уже пропустила ЧМ-2022 и Лигу наций, а также не сыграет в отборе Евро-2024.
- Клубы РПЛ дисквалифицированы в еврокубках как минимум до конца сезона-2022/23.
Источник: «РБ Спорт»