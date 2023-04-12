Дуду оценил шансы Малкома и Клаудиньо сыграть за сборную Бразилии

Бывший полузащитник ЦСКА Дуду не верит, что форвард «Зенита» Малком когда-нибудь сыграет за сборную Бразилии. То же самое касается другого зенитовца Клаудиньо.

В феврале игроки получили российский паспорт.

Малком в России с 2019 года.

На прошлой неделе он намекнул, что думает об уходе из «Зенита».

– Малком и Клаудиньо получили российские паспорта. Как вы смотрите на эту ситуацию?

– Думаю, возможно, они хотят играть за национальную команду России. Я так думаю, потому что за сборную Бразилии на сегодня у них ноль шансов заиграть – по уровню не тянут. В Бразилии много талантливых ребят, и в национальной команде высокая конкуренция. В Бразилии нет никакого негатива, что они решили стать гражданами России, в этом плане все в порядке.