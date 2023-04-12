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    Дуду оценил шансы Малкома и Клаудиньо сыграть за сборную Бразилии

    Бывший полузащитник ЦСКА Дуду не верит, что форвард «Зенита» Малком когда-нибудь сыграет за сборную Бразилии. То же самое касается другого зенитовца Клаудиньо.

    • В феврале игроки получили российский паспорт.
    • Малком в России с 2019 года.
    • На прошлой неделе он намекнул, что думает об уходе из «Зенита».

    – Малком и Клаудиньо получили российские паспорта. Как вы смотрите на эту ситуацию?

    – Думаю, возможно, они хотят играть за национальную команду России. Я так думаю, потому что за сборную Бразилии на сегодня у них ноль шансов заиграть – по уровню не тянут. В Бразилии много талантливых ребят, и в национальной команде высокая конкуренция. В Бразилии нет никакого негатива, что они решили стать гражданами России, в этом плане все в порядке.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.04.2023 21:35
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17999

      NewLife 1 час назад

      Что-то Дуду раздуделся)

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