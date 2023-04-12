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    Тен Хаг хочет переманить в «Манчестер Юнайтед» самого дорогого игрока Англии

    Главному тренеру «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу нравится игра полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема. Нидерландец хотел бы видеть футболиста на «Олд Траффорд».

    Тен Хагу понравилось, как Беллингем выступил на чемпионате мира-2022. Руководство «МЮ» видит в Джуде нового Поля Погба.

    • На Беллингема также претендуют «Манчестер Сити», «ПСЖ», «Челси».
    • 19-летний Джуд стоит 120 миллионов евро – самый дорогой футболист Англии.
    • В сезоне Бундеслиги у него 26 матчей, 4 гола, 5 ассистов.

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    Источник: MEN

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    12.04.2023 20:49
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