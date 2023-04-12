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    Дуду объяснил фразу «Гинер все купил» завистью соперников ЦСКА

    Бывший полузащитник ЦСКА Дуду прокомментировал известную фразу про клуб «Гинер все купил».

    «Это точно неправда, наш клуб никогда не покупал судей. Все наши победы были заслуженные, а «Спартак» и другие клубы России всегда нам завидовали, так как не могли победить нас на поле. Просто завидовали и все, у них было ноль шансов против нас.

    Все разговоры о подкупе судей — бред. Все в России хотели достичь такого же результата, как мы, но для них это было невозможно — поэтому и распускали разговоры про судей», – сказал Дуду.

    • Дуду выступал за ЦСКА с февраля 2005 по июнь 2008 года.
    • Футболист провел за ЦСКА 96 матчей, забил 8 голов и сделал 9 результативных передач, став 2-ратным чемпионом России.
    • 39-летний Дуду закончил карьеру в 2019 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    12.04.2023 20:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1587

      Suvorov51 3 часа назад

      А сам много матчей провел в сборной, а то говорить многие мастера, а как до .......

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