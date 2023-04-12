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    Гулиев ответил на обвинения в сливе Гогниева из «Химок»

    Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев прокомментировал обвинения в том, что футболисты клуба сливали бывшего главного тренера Спартака Гогниева.

    «Химки» сливали Гогниева? Само собой, это бред. Ну как это?

    Очень много негатива пишут. Такое ощущение, что уже вообще не следят за тем, что публикуют. Разве кто-то будет специально сливать, когда мы идем в конце турнирной таблицы. Это смешно. Мы же сами себе не враги.

    Конфликты? Это не влияет. Никто не хочет вылетать. Представьте, мы столько сил на это отдаем, чтобы потом непонятные левые движения делать? Тем самым мы подставили бы сами себя.

    Не знаю, почему столько негатива пишут именно о «Химках». Мы стараемся думать о футболе», — сказал Гулиев.

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    Источник: Sport24

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    12.04.2023 15:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3498

      FRZZ 8 часов назад

      Журналюги придумали чушь , о каком сливе может быть речь?
      Можно подумать, что Химки прямо попрут с другим тренером...

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