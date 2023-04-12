Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сравнил Москву и Санкт-Петербург.

— Ты долго жил в Санкт-Петербурге, но Москва — твоя родина. В твоeм понимании — ты москвич в полном смысле этого слова?

— Москвич в первом поколении — я бы так сказал. Это мой город, потому что я здесь родился и вырос. Были в карьере моменты, когда играл, например, в Ростове-на-Дону или Томске, но по большей части всe равно был в Москве.

Я, в общем-то, не путешественник, по разным городам катался только на выезды, но там ты особо ничего не видишь. Приехал, отель, подготовка к игре… Для меня Москва всегда была номером один, им и осталась.

Если говорить про Питер, то у многих складывается ощущение, что это вечно пасмурный, тяжeлый город, что там постоянно дожди, настроение всегда никакое. Но когда я начал там жить, то понял, что на самом деле в Петербурге очень классно.

Последние годы сравнивал погоду в Москве и Питере, было плюс-минус одинаково. Это стереотип, что в Питере сейчас пурга и снег, а у нас здесь классно, и вообще птички поют.

Петербург — красивый, прекрасный город, у которого есть своя, даже немного мистическая, аура. А Москву я просто люблю, и считаю, что это лучший город в мире.