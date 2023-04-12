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    Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург

    Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сравнил Москву и Санкт-Петербург.

    — Ты долго жил в Санкт-Петербурге, но Москва — твоя родина. В твоeм понимании — ты москвич в полном смысле этого слова?

    — Москвич в первом поколении — я бы так сказал. Это мой город, потому что я здесь родился и вырос. Были в карьере моменты, когда играл, например, в Ростове-на-Дону или Томске, но по большей части всe равно был в Москве.

    Я, в общем-то, не путешественник, по разным городам катался только на выезды, но там ты особо ничего не видишь. Приехал, отель, подготовка к игре… Для меня Москва всегда была номером один, им и осталась.

    Если говорить про Питер, то у многих складывается ощущение, что это вечно пасмурный, тяжeлый город, что там постоянно дожди, настроение всегда никакое. Но когда я начал там жить, то понял, что на самом деле в Петербурге очень классно.

    Последние годы сравнивал погоду в Москве и Питере, было плюс-минус одинаково. Это стереотип, что в Питере сейчас пурга и снег, а у нас здесь классно, и вообще птички поют.

    Петербург — красивый, прекрасный город, у которого есть своя, даже немного мистическая, аура. А Москву я просто люблю, и считаю, что это лучший город в мире.

    • Дзюба перешел в «Локо» в феврале этого года.
    • Он забил 6 голов 5 матчах РПЛ.
    • Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

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    Источник: сайт «Локомотива»

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    12.04.2023 14:13
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    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4086

      fakeid 8 часов назад

      а это тоже стереотип?

      https://ria.ru/20230301/solntse-1855142947.html

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    • ...
      Рейтинг: +18197

      paracetamol 9 часов назад

      Судя по фамилии, он вообще укр из Одессы, т.е. евроукр. Не этому пню судить про Питер!

      1
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      ...
      Рейтинг: +26

      witalik > paracetamol 7 часов назад

      Ты полный дебил. Я - не поклонник Дзюбы, но что он плохого про Ленинград сказал? Лишь бы хавало раззявить. Я учился в Ленинграде, я просто в восторге от его величественной красоты. Да, я из Горького, Ростова-на-Дону, губернских городов России, Москвы. Даже украинец, представляешь, а не укр. Понятно, дебил питерский? Я по твоему взгляду, полного вонючего квасного патриотизма, судить о Ленинграде? Засунь себе в жопу слово "укр"...

      2
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      Рейтинг: +26

      witalik > witalik 7 часов назад

      "Я по твоему взгляду, полного вонючего квасного патриотизма, могу судить о Ленинграде?

      0
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      Рейтинг: +19504

      Cleaner > paracetamol 7 часов назад

      Вы там курнули что ли? Зачем такую пургу нести???...((((((((((((((((((((

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      Рейтинг: +1006

      Krics > witalik 6 часов назад

      Не обижайся,по нику видно больной,ихмо.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1715

      Benifacto 10 часов назад

      не ну влажность явно ты не замечаешь да)))))ну и нашим и вашим.....я так это понимаю, после не пожатия руки Семаку!

      1
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      Рейтинг: +8176

      Беспонтий 10 часов назад

      для аппетита пиетету подпустил
      и тут подстлал
      и там польстил
      да
      гибок дзюба
      "Ну, так нельзя, ***"
      как никак звезда ютюба

      5
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