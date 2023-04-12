Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург

Дзюба рассказал, какой город лучше: Москва или Санкт-Петербург

12 апреля 2023, 14:13
6

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба сравнил Москву и Санкт-Петербург.

— Ты долго жил в Санкт-Петербурге, но Москва — твоя родина. В твоeм понимании — ты москвич в полном смысле этого слова?

— Москвич в первом поколении — я бы так сказал. Это мой город, потому что я здесь родился и вырос. Были в карьере моменты, когда играл, например, в Ростове-на-Дону или Томске, но по большей части всe равно был в Москве.

Я, в общем-то, не путешественник, по разным городам катался только на выезды, но там ты особо ничего не видишь. Приехал, отель, подготовка к игре… Для меня Москва всегда была номером один, им и осталась.

Если говорить про Питер, то у многих складывается ощущение, что это вечно пасмурный, тяжeлый город, что там постоянно дожди, настроение всегда никакое. Но когда я начал там жить, то понял, что на самом деле в Петербурге очень классно.

Последние годы сравнивал погоду в Москве и Питере, было плюс-минус одинаково. Это стереотип, что в Питере сейчас пурга и снег, а у нас здесь классно, и вообще птички поют.

Петербург — красивый, прекрасный город, у которого есть своя, даже немного мистическая, аура. А Москву я просто люблю, и считаю, что это лучший город в мире.

  • Дзюба перешел в «Локо» в феврале этого года.
  • Он забил 6 голов 5 матчах РПЛ.
  • Его контракт с клубом истекает 30 июня 2023 года.

Еще по теме:
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой 3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Источник: сайт «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Беспонтий
1681300314
для аппетита пиетету подпустил и тут подстлал и там польстил да гибок дзюба "Ну, так нельзя, ***" как никак звезда ютюба
Ответить
Benifacto
1681300602
не ну влажность явно ты не замечаешь да)))))ну и нашим и вашим.....я так это понимаю, после не пожатия руки Семаку!
Ответить
paracetamol
1681301170
Судя по фамилии, он вообще укр из Одессы, т.е. евроукр. Не этому пню судить про Питер!
Ответить
Главные новости
Газзаев определил ошибку Карседо в матче с «Динамо»
12:17
1
ЦСКА отказали в продаже игрока за 15 миллионов
11:59
1
Генич сказал, в чем провалился Карседо в игре с «Динамо»
11:48
«Локомотив» отдаст вингера в «Крылья Советов»
11:39
В «Балтике» рассказали о серьезном разговоре с Талалаевым
11:28
4
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
3
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
5
Бывший тренер «Спартака» вернется в «Фиорентину»
10:20
2
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
10
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
11
Все новости
Все новости
Соболеву обидно за неназначенный пенальти в игре с ЦСКА
11:12
3
Радимов – о футболисте «Спартака»: «Его вообще откуда привезли?»
10:40
5
Кирьяков назвал игроков «Спартака», которые провалили матч с «Динамо»
10:05
10
Радимов заявил, что «Спартак» идет по наклонной
09:37
11
Шалимов отреагировал на гол Мостового в дебютной игре за «Локомотив»
09:18
Радимов позавидовал преображению «Динамо»
08:43
6
Аршавин высказался о проблемах в игре «Зенита»
08:20
Мостовой высказался о своем голе в дебютном матче за «Локо»
01:00
3
Талалаев отметил излишнюю самоуверенность у трех игроков «Балтики»
00:55
1
«На десять минут был в прострации»: Комличенко разбили голову с «Балтикой»
00:38
3
Червиченко – о поражении «Спартака» от «Динамо»: «Надо меньше слушать сказки о чемпионстве»
00:29
7
Реакция Шварца на удаление Тюкавина со «Спартаком»
00:24
4
Губерниев прокомментировал поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:58
4
Определен игрок, который подставил «Динамо» в дерби со «Спартаком»
Вчера, 23:53
Реакция Генича на поражение «Спартака» от «Динамо»
Вчера, 23:47
2
«Я никогда…»: игроки «Динамо» – после победы над «Спартаком»
Вчера, 23:42
13
Талалаев высказался после поражения «Балтики» от «Локомотива»
Вчера, 23:27
4
Галактионов прокомментировал победу «Локомотива» над «Балтикой»
Вчера, 23:18
6
ФотоБатраков отреагировал на первую победу «Локомотива» в РПЛ одним словом
Вчера, 23:05
2
Реакция Карседо на ошибку Умярова с «Динамо»
Вчера, 22:53
9
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:39
РПЛ. Мостовой в дебютном матче за «Локомотив» принес победу над «Балтикой» (1:0)
Вчера, 22:38
15
«Давайте проводить параллели»: Лапочкин проанализировал удаление Тюкавина со «Спартаком»
Вчера, 22:22
Степашин – о красной карточке Тюкавина: «Я бы удалил Левникова»
Вчера, 22:15
8
Тюкавин прокомментировал свое удаление со «Спартаком»
Вчера, 22:09
4
Спартаковец Умяров: «Нам стыдно»
Вчера, 21:53
17
Реакция Шварца на победу «Динамо» над «Спартаком»
Вчера, 21:42
1
Карседо прокомментировал проигрыш «Спартака» в дерби с «Динамо»
Вчера, 21:36
11
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+