Стал известен клуб, который хочет назначить экс-тренера «Пари НН» Горлова

Саратовский «Сокол» из Второй лиги предложил работу бывшему главному тренеру «Пари НН» Артему Горлову. Об этом сообщил генеральный директор саратовцев Алексей Потапов.

– Вы увольняете Евгения Харлачева?

– Расстаемся. Пока исполняющим обязанности главного тренера будет Анатолий Миронов.

– По нашим данным, в «Соколе» хотят видеть главным тренером Горлова.

– Это так. У нас большой к нему интерес. Ждем ответа.