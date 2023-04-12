Стал известен клуб, который хочет назначить экс-тренера «Пари НН» Горлова

"Сокол " Саратов.. Федьков..(
Какая команда..Была. В 2001 на втором месте держалась долгое время..
КБ из Кубка вышвырнула...(
Мда...
Саратовский «Сокол» из Второй лиги предложил работу бывшему главному тренеру «Пари НН» Артему Горлову. Об этом сообщил генеральный директор саратовцев Алексей Потапов.
– Вы увольняете Евгения Харлачева?
– Расстаемся. Пока исполняющим обязанности главного тренера будет Анатолий Миронов.
– По нашим данным, в «Соколе» хотят видеть главным тренером Горлова.
– Это так. У нас большой к нему интерес. Ждем ответа.
- «Сокол» лидирует в своей группе Второй лиги.
- 35-летний Горлов проработал в «Пари НН» 3 месяца.
- Его сменил Сергей Юран.