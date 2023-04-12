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    Стал известен клуб, который хочет назначить экс-тренера «Пари НН» Горлова

    Саратовский «Сокол» из Второй лиги предложил работу бывшему главному тренеру «Пари НН» Артему Горлову. Об этом сообщил генеральный директор саратовцев Алексей Потапов.

    – Вы увольняете Евгения Харлачева?

    – Расстаемся. Пока исполняющим обязанности главного тренера будет Анатолий Миронов.

    – По нашим данным, в «Соколе» хотят видеть главным тренером Горлова.

    – Это так. У нас большой к нему интерес. Ждем ответа.

    • «Сокол» лидирует в своей группе Второй лиги.
    • 35-летний Горлов проработал в «Пари НН» 3 месяца.
    • Его сменил Сергей Юран.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 09:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3800

      Эном айс 43 минуты назад

      "Сокол " Саратов.. Федьков..(
      Какая команда..Была. В 2001 на втором месте держалась долгое время..
      КБ из Кубка вышвырнула...(
      Мда...

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