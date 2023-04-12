Стал известен клуб, который хочет назначить экс-тренера «Пари НН» Горлова

Саратовский «Сокол» из Второй лиги предложил работу бывшему главному тренеру «Пари НН» Артему Горлову. Об этом сообщил генеральный директор саратовцев Алексей Потапов.
– Вы увольняете Евгения Харлачева?
– Расстаемся. Пока исполняющим обязанности главного тренера будет Анатолий Миронов.
– По нашим данным, в «Соколе» хотят видеть главным тренером Горлова.
– Это так. У нас большой к нему интерес. Ждем ответа.
- «Сокол» лидирует в своей группе Второй лиги.
- 35-летний Горлов проработал в «Пари НН» 3 месяца.
- Его сменил Сергей Юран.
Источник: Metaratings