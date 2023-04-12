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  • Стал известен клуб, который хочет назначить экс-тренера «Пари НН» Горлова

Стал известен клуб, который хочет назначить экс-тренера «Пари НН» Горлова

12 апреля 2023, 09:06
2

Саратовский «Сокол» из Второй лиги предложил работу бывшему главному тренеру «Пари НН» Артему Горлову. Об этом сообщил генеральный директор саратовцев Алексей Потапов.

– Вы увольняете Евгения Харлачева?

– Расстаемся. Пока исполняющим обязанности главного тренера будет Анатолий Миронов.

– По нашим данным, в «Соколе» хотят видеть главным тренером Горлова.

– Это так. У нас большой к нему интерес. Ждем ответа.

  • «Сокол» лидирует в своей группе Второй лиги.
  • 35-летний Горлов проработал в «Пари НН» 3 месяца.
  • Его сменил Сергей Юран.

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Источник: Metaratings
Россия. Вторая лига. Группа 3 Россия. Премьер-лига Сокол Нижний Новгород Горлов Артем
Комментарии (2)
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Эном айс
1681294002
"Сокол " Саратов.. Федьков..( Какая команда..Была. В 2001 на втором месте держалась долгое время.. КБ из Кубка вышвырнула...( Мда...
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witalik
1681297877
Бедный-бедный Сокол...К чему? Горлов сделает из вашей команды жалкого, трусливого, беспомощного воробья. С Нижним этот фокус удался ему за четыре тура...Способный парниша...
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