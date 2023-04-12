«Я вообще не согласен с результатом»: Тухель – о разгроме «Баварии» от «Ман Сити»

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Ман Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Бавария» проиграла со счетом 0:3.

Ответный матч состоится 19 апреля в Мюнхене.

«Я вообще не согласен с результатом – нас наказали в тех фазах, где мы были лучше. Нас просто жестоко наказали сегодня.

Мне казалось, что мы очень хорошо играли до счета 0:2. Не хочу говорить о результате. Я видел очень хорошее выступление до 70-й минуты.

Полагаю, что мы заслужили забить хотя бы один гол и пропустили один-два лишних мяча. Нашим игрокам немного не хватило уверенности и готовности.

Конечно, результат горький для нас, но сегодня я немного влюбился в свою команду, в то, как парни выступали. Даже если это прозвучит странно, я получил массу удовольствия», – сказал Тухель.