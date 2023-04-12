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    «Я вообще не согласен с результатом»: Тухель – о разгроме «Баварии» от «Ман Сити»

    Главный тренер «Баварии» Томас Тухель прокомментировал поражение от «Ман Сити» в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

    • «Бавария» проиграла со счетом 0:3.
    • Ответный матч состоится 19 апреля в Мюнхене.

    «Я вообще не согласен с результатом – нас наказали в тех фазах, где мы были лучше. Нас просто жестоко наказали сегодня.

    Мне казалось, что мы очень хорошо играли до счета 0:2. Не хочу говорить о результате. Я видел очень хорошее выступление до 70-й минуты.

    Полагаю, что мы заслужили забить хотя бы один гол и пропустили один-два лишних мяча. Нашим игрокам немного не хватило уверенности и готовности.

    Конечно, результат горький для нас, но сегодня я немного влюбился в свою команду, в то, как парни выступали. Даже если это прозвучит странно, я получил массу удовольствия», – сказал Тухель.

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    Источник: сайт УЕФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1636

      IVANRUS777 1 час назад

      Закономерный результат, после смены тренера перед важнейшими матчами. Боссы Баварии перемудрили сами себя. Договорились бы с Тухелем о начале работы, после конца сезона и дали Нагельсману доработать. А в итоге вылет из Лиги чемпионов, если конечно чудо не случится, но наврятли оно случится.

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      Рейтинг: +2096

      ItalianFootball 3 часа назад

      Не согласность с реальностью - тревожный признак, Том.

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      Рейтинг: +1086

      Таврида 5 часов назад

      Разумеется счет должен быть минимум 5-0 в пользу Баварии, Ян Зоммер обязан был хет-трик горожанам отгрузить, а не всосать. Но не срослось...

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