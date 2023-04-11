Личка определил главную проблему российских футболистов

Конечно, потому что их с детских школ учат бояться креативить. Детским тренерам предъявляют за результат, у них крохотные зарплаты, поэтому креатив уходит на 10 план, главное требование у них-сиюминутный результат, а не развитие. И не важно какого года рождения игроки, так во всех возрастах. Игрок который начнет креативить и допустит ошибку, а особенно если она повлияет на место в таблице, будет сгноблен и уничтожен.
Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал об особенностях российских футболистов.
– Вы видели все стороны русского футбола. И самые плохие в первой лиге, и лучшие в РПЛ. Что вас больше всего удивило? Кроме расстояний.
– Если говорить о футболе, больше всего удивляет то, что футболисты боятся брать на себя игру, боятся играть в футбол, боятся креативить. Возможно, у них недостаточная вера в себя. Им проще отдать мяч. Они боятся сделать ошибку. Это меня очень удивило.
И одна из моих первых задач в «Оренбурге» – сделать так, чтобы футболисты в себя поверили. Чтобы не тупо били вперед в надежде на шальной рикошет.
Например, когда я работал в Бресте, у меня были опытные игроки – Милевский, Нехайчик, Савицкий, Гутор. С ними было легче. Они были уверены в себе. Знали, что могут и умеют. Здесь все иначе. Не говорю, что наши футболисты не хотят. Они делают то, что я прошу.
Но надо добиться того, чтобы они сами не боялись принимать решения на поле.
– Это вообще реально изменить? Или это наш русский менталитет и с этим нельзя бороться?
– Конечно, менталитет. Но я работаю со многими ребятами уже три года. И результаты видны. Они знают мои требования. Я их не буду ругать за ошибку. Я скорее отругаю их за то, что они не попробовали.
- «Оренбург» идет на 8-м месте в РПЛ после 22 туров.
- Личка тренирует команду с августа 2020 года.