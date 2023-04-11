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    Личка определил главную проблему российских футболистов

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал об особенностях российских футболистов.

    – Вы видели все стороны русского футбола. И самые плохие в первой лиге, и лучшие в РПЛ. Что вас больше всего удивило? Кроме расстояний.

    – Если говорить о футболе, больше всего удивляет то, что футболисты боятся брать на себя игру, боятся играть в футбол, боятся креативить. Возможно, у них недостаточная вера в себя. Им проще отдать мяч. Они боятся сделать ошибку. Это меня очень удивило.

    И одна из моих первых задач в «Оренбурге» – сделать так, чтобы футболисты в себя поверили. Чтобы не тупо били вперед в надежде на шальной рикошет.

    Например, когда я работал в Бресте, у меня были опытные игроки – Милевский, Нехайчик, Савицкий, Гутор. С ними было легче. Они были уверены в себе. Знали, что могут и умеют. Здесь все иначе. Не говорю, что наши футболисты не хотят. Они делают то, что я прошу.

    Но надо добиться того, чтобы они сами не боялись принимать решения на поле.

    – Это вообще реально изменить? Или это наш русский менталитет и с этим нельзя бороться?

    – Конечно, менталитет. Но я работаю со многими ребятами уже три года. И результаты видны. Они знают мои требования. Я их не буду ругать за ошибку. Я скорее отругаю их за то, что они не попробовали.

    • «Оренбург» идет на 8-м месте в РПЛ после 22 туров.
    • Личка тренирует команду с августа 2020 года.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1565

      zarsm 1 час назад

      Конечно, потому что их с детских школ учат бояться креативить. Детским тренерам предъявляют за результат, у них крохотные зарплаты, поэтому креатив уходит на 10 план, главное требование у них-сиюминутный результат, а не развитие. И не важно какого года рождения игроки, так во всех возрастах. Игрок который начнет креативить и допустит ошибку, а особенно если она повлияет на место в таблице, будет сгноблен и уничтожен.

      0
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      Рейтинг: +4185

      raritet 2 часа назад

      Все верно. Наша ментальность , на которую повлияли годы социализма. Это проявляется и в творчестве и в спорте.

      2
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      Рейтинг: +3771

      Эном айс > raritet 1 час назад

      Согласен.
      Постулат «от каждого — по способностям, каждому — по труду» явно не оправдался.
      А вот привычка получать всё (хоть и маленькое) на халяву осталась.

      4
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      Рейтинг: +1584

      Suvorov51 > raritet 1 час назад

      Что то я не пойму ваше высказывание о социолизме, а мне все старики да и люди которые захватили этот социализм хоть малость все хотят его вернуть, они что настолько тупы или вы настолько умны

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      Рейтинг: +5720

      TOMSON > raritet 30 минут назад

      Ментальность за 3 поколения не изменить. По этому корни нужно искать еще в царской России, а именно в крепостном праве.
      СССР лишь только начал, что-то менять в головах, но в целом мало что изменил.

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      Рейтинг: +14288

      Алексей З > Suvorov51 29 минут назад

      А что они хотят вернуть ?
      Квартиры от организации, бесплатные детсады ?
      Или колбасные электрички , очереди за всем что есть . Это название социализм , а по сути вечное рабство и надежда на подачку от власти, ну как сейчас почти.

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      Рейтинг: +5720

      TOMSON > Алексей З 16 минут назад

      У нас на работе уже лет 30 условия работы ухудшают. Вредность пересматривают, штрафы за все что можно, нехватка штата и тд и тп Наши коллеги постарше всегда с теплом вспоминают советское время. Говорят, что был именно коллектив, а не нынешняя куча индивидуалистов.
      Наверное, не только продуктами нужно качество жизни измерять.

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      Рейтинг: +1584

      Suvorov51 > Алексей З 2 минуты назад

      Ну вам скорее всего пришлось через это пройти, я этого не захватил

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