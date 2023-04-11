Личка определил главную проблему российских футболистов

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал об особенностях российских футболистов.

– Вы видели все стороны русского футбола. И самые плохие в первой лиге, и лучшие в РПЛ. Что вас больше всего удивило? Кроме расстояний.

– Если говорить о футболе, больше всего удивляет то, что футболисты боятся брать на себя игру, боятся играть в футбол, боятся креативить. Возможно, у них недостаточная вера в себя. Им проще отдать мяч. Они боятся сделать ошибку. Это меня очень удивило.

И одна из моих первых задач в «Оренбурге» – сделать так, чтобы футболисты в себя поверили. Чтобы не тупо били вперед в надежде на шальной рикошет.

Например, когда я работал в Бресте, у меня были опытные игроки – Милевский, Нехайчик, Савицкий, Гутор. С ними было легче. Они были уверены в себе. Знали, что могут и умеют. Здесь все иначе. Не говорю, что наши футболисты не хотят. Они делают то, что я прошу.

Но надо добиться того, чтобы они сами не боялись принимать решения на поле.

– Это вообще реально изменить? Или это наш русский менталитет и с этим нельзя бороться?

– Конечно, менталитет. Но я работаю со многими ребятами уже три года. И результаты видны. Они знают мои требования. Я их не буду ругать за ошибку. Я скорее отругаю их за то, что они не попробовали.